Marcelo responde a Valdano: "Hay algunas cosas que hacen daño, pero una crítica te motiva"

Críticas de Valdano

"Tuve mucho respeto en no exponer a nadie. Tengo mucho cuidado sobre estas cosas. Hacen daño a los futbolistas, preparadores, presidentes... A veces no hay respeto. En Player's Tribune hablo yo, no son cosas que se inventan. Siempre tengo el cuidado y el respeto de no mencionar a nadie. No rectifico. He dejado claro que ciertas cosas que hacen daño sirven de motivación. Una crítica puede motivarte mucho más".

Partido contra el Galatasaray

"Será un partido durísimo, hay que salir a ganar. Estamos con muchas ganas y motivados. Va a ser duro y nos gusta jugar estos partidos".

Marcelo: "Como nunca me he visto como titular, nunca me he visto como reserva"

Una final ante el Galatasaray

"Partidos así son los mejores para jugar. Hay que ganar para intentar estar arriba y pensar en pasar de fase. Lo podemos encarar como una final".

No se siente suplente

"No jugué muchos partidos, pero si haces cuentas de la temporada he jugado más que otro. No lo veo como una suplencia. Como nunca me he visto como titular, nunca me he visto como reserva. Estoy para ayudar y ganar títulos y para eso no hay que pensar que eres indiscutible o reserva".

La Champions no motiva más

"No es que la Champions motive más. Hay partidos y partidos. Hemos ganado 4 Champions en 5 años. No hemos ganado suficientes Ligas en estos 13 años que llevo en el Madrid. Jugar en Liga también es increíble. Defender el escudo del Madrid es algo que todos los niños quieren. La Champions y La Liga son competiciones diferentes y me motivan por igual".

La presión y la ansiedad

"Siempre hay presión, está eso de si no ganas, te vas. Presión siempre va a haber. Es el precio que pagas por jugar en el mejor club del mundo. Hay que tener mucha responsabilidad porque eres una persona que trabajas en el mejor club del mundo. En todos los trabajos podemos tener ansiedad. Lo que quería decir con esto a mis fans y a los que me quieren es que somos iguales que ellos y tenemos problemas como todos".

