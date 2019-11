El Madrid quiere poner fin a sus temores europeos ante el Galatasaray

El Real Madrid empieza este miércoles la vuelta de la fase de grupos de la Champions League. Lo hace ante el Galatasaray y en una posición, a cinco puntos del PSG, que no se esperaba en el arranque de la competición, pero de lo que podía haber sido de no haber ganado en Turquía. Con cuatro puntos y dos por encima del Brujas, los de Zidane saben que otro triunfo ante los turcos les dejaría el pase a octavos en bandeja.

Soñar con el primer puesto es ahora mismo solo eso, un sueño. El Madrid no depende de sí mismo para adelantar al PSG y debe esperar un pinchazo del club galo para, además, ganarle en su enfrentamiento en el Santiago Bernabéu. El reto a corto plazo es romper la racha negativa que arrastra el conjunto blanco de tres pinchazos sin ganar en casa en la máxima competición nacional: CSKA, Ajax y Brujas.

La victoria ante su público no se negocia para el Madrid. Ilusión y responsabilidad por partes iguales, como recalcaba Zidane este martes. Aunque los focos esta semana han estado puestos en otro protagonista que no saltará al césped ante el Galatasaray: Gareth Bale. Protagonista indiscutible en rueda de prensa. (Casi) todas la preguntas a Zidane iban dirigidas sobre el galés que, tras casi un mes de baja, podría volver a jugar con su selección si no regresa el sábado contra el Eibar. Tanto él como James Rodríguez están descartados para jugar en Champions por sus respectivas lesiones.

Fede Valverde, durante un partido de la Champions EFE

Valverde y Rodrygo, en el once de gala

Sin los dos señalados del momento (Bale y James), el equipo quiere seguir manteniendo la sintonía con su público vista en los últimos partidos en el Bernabéu. Las entradas de Fede Valverde y Rodrygo en el once han ilusionado al madridismo y todo apunta a que Zidane volverá a apostar por ellos. Saldrá casi con total seguridad el que ahora es el de gala, con el uruguayo y el brasileño en él. Valverde, que fue reservado contra el Betis, se ha convertido en el talismán de Zidane esta temporada.

Los belgas despegan

Los otros puntos calientes estarán en la portería y en la delantera. Los belgas del Madrid reclaman su atención. Thibaut Courtois busca dejar su portería a cero por cuarta vez consecutiva y por tercer partido seguido en casa. Son los mejores números del ex del Chelsea desde que se enfundó por primera vez la camiseta del Madrid. Su compatriota Eden Hazard busca su segundo gol de blanco tras un arranque tropezado en su nueva aventura. Ante el Betis por fin se pudo reconocer a la estrella por la que Florentino Pérez invirtió 100 millones de euros el pasado verano y ahora esta debe confirmarse.

Luka Jovic recibe el cariño de Hazard tras el gol EFE

Enfrente tendrá un Galatasaray que llega al Santiago Bernabéu con la esperanza de lograr un buen resultado que le permita tener opciones de acabar tercero de grupo y entrar en la Europa League. El conjunto turco está en mal momento. Solo ha ganado dos de los últimos nueve encuentros y arrastra la lesión de su estrella, el delantero colombiano Radamel Falcao, más dos bajas en defensa.

Falcao no ha pisado el campo desde hace un mes por una lesión en el tendón de Aquiles y actualmente está siendo tratado en España, donde continuará hasta el 11 de noviembre, según explicó el médico del equipo turco, Yener Ince, en un vídeo difundido por el Galatasaray.

Apuesta con Betsson

El Real Madrid parte como favorito para superar al Galatasaray, según los mercados de la casas de apuestas Betsson. De esta manera, el triunfo blanco se paga a 1,17 euros, una cuota sensiblemente inferior si se compara con el empate (7,4 euros) y el triunfo del Galatasaray (15 euros).

El resultado exacto más probable es el 2-0 (7,3 euros) favorable al Real Madrid, mientras que el 1-1 y el 1-2 se cotizan, respectivamente, a 13 euros y a 39 euros.En el mercado de goleadores de Betsson, el francés Karim Benzema es el jugador con más opciones de anotar un tanto durante el partido (1,67 euros). En las filas del Galatasaray, Florin Andone es el principal argumento ofensivo (4,2 euros).

Real Madrid - Galatasaray

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Fede Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard.

Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, N'Zonzi, Seri; Belhanda, Andone y Babel.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid).