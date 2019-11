Giggs respalda a Bale: "Está convencido de que llegará en forma a nuestro primer partido"

La lesión de Gareth Bale no ha impedido a Ryan Giggs llamar al delantero para que acuda con Gales el próximo parón de selecciones. La llamada del Expreso de Cardiff está trayendo cola puesto que desde su último compromiso con su selección no ha podido jugar con el Real Madrid por culpa de una lesión y ahora se volverá a ir. Ryan Giggs ha defendido en rueda de prensa al futbolista.

"Lo de Bale no fue una lesión importante. Estoy en continuo contacto con él y me dice que está convencido de que llegará en forma al primer partido", dijo sobre el estado físico de Bale. El tema está dando mucho que hablar y es que en el Madrid no ha sentado bien que acuda a la llamada de su selección cuando todavía no ha podido reaparecer con el equipo.

Bale no reaparecerá contra el Galatasaray este miércoles, pero Giggs espera que sí lo haga el sábado contra el Eibar. "El escenario ideal para nosotros es que jugara un partido con el Madrid antes", afirmó, para aclarar que será examinado "día a día cuando llegue a la concentración.

Gareth Bale calienta antes de un partido de Gales Reuters

Vuelta al lío entre Bale y Zidane, aunque el francés se pronunciará sobre esta situación este martes en rueda de prensa. Mientras, su homónimo en la seleccionador de Gales ha querido contar con su estrella y capitán para tratar de apurar sus opciones de estar en la Eurocopa. Gales necesita dos victorias ante sus rivales y esperar un pinchazo de Eslovaquia.

