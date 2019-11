La razón por la que Mourinho compara a Mbappé con Ronaldo Nazario

Mientras decide en que nuevo proyecto enrolarse para volver a los banquillos, José Mourinho se ha dejado ver durante todo el año en diferentes entrevistas. La última de ellas ha sido en la cadena francesa Telefoot, donde se ha pronunciado sobre Kylian Mbappé para realizar una curiosa comparativa.

"Las cualidades de Mbappé son absolutamente increíbles. Su estilo de juego, lo que puede hacer en un terreno de juego, es realmente especial. Tienes que tener cualidades únicas en el fútbol. Cuando observas la especifidad de sus cualidades, es realmente diferente de los otros jugadores", espetó el portugués analizando de forma general al astro del PSG.

Concretando más, Mourinho comparó al francés con uno de los delanteros más laureados de la historia del fútbol mundial: "El único jugador con el que creo que se puede comparar es Ronaldo Nazario. Son jugadores con cualidades únicas. Cuando juegas contra ellos, te aterrorizan".

Ronaldo Nazario debutó con doblete con el Real Madrid

Mbappé y el Real Madrid

Estas declaraciones llegan justo cuando se ha conocido que Mbappé siempre ha mantenido la esperanza de que el Real Madrid le espere. Así lo confirmó el pasado domingo el expresidente del Mónaco, Vadim Vasyliev, en otra entrevista para la misma cadena.

"Me dijo: 'Siento que es demasiado pronto. Solo jugué un año en mi país, soy parisino y no quiero salir así de aquí. Quiero convertirme en un gran futbolista en Francia. El Real Madrid me esperará", espetó el que fuera el máximo mandatario del conjunto monegasco cuando el galo militó en el Principado.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG Reuters

Esta situación se remonta a 2017, cuando Mbappé abandonó el Mónaco para fichar por el PSG. Una época en la que los blancos intentaron acometer su fichaje, aunque el delantero no estaba interesado, por aquel entonces, en salir de Francia.

[Más información: Mbappé al expresidente del Mónaco: "Es pronto para ir al Real Madrid, pero ellos me esperarán"]