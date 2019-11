Las faltas, la oportunidad que no rentabiliza el Real Madrid: ya son diez meses de sequía

Las faltas, la oportunidad que no rentabiliza el Real Madrid: diez meses de sequía

Domingo, 13 de enero de 2019. Benito Villamarín. Minuto 88. 1-1 en el marcador. Dani Ceballos se prepara para lanzar una falta al borde del área ante la afición que le vio crecer. Gol. El Real Madrid gana el partido.

Desde ese momento han pasado algo menos de diez meses, pero fue la última vez que el Madrid marcó un gol de tiro libre. 40 partidos en los que, ni entrenados por Santiago Solari ni por Zinedine Zidane, ningún jugador blanco ha conseguido batir a un portero a balón parado de forma directa en partido oficial.

La brecha que se abrió con la salida de Cristiano Ronaldo no se ha cerrado, a pesar de contar con jugadores en la plantilla que tienen un historial positivo desde el tiro franco. Además, los problemas para tener unas cifras goleadoras que te permitan luchar por todos los títulos podrían tener una solución en los lanzamientos de falta. Pero, ¿quién se echa la responsabilidad a la espalda?

Las opciones

El principal lanzador del Real Madrid es Toni Kroos. El alemán tira dispara todos los balones que van colgados hacia el área. Es incalculable el precio de la precisión del centrocampista blanco, pero también ha quedado demostrado que tiene un tremendo chut hacia la portería. Los goles desde la frontal son su especialidad, por lo que también podría tomar más galones a la hora de tirar faltas a puerta. Con el Madrid aún no ha marcado ninguna.

Los que suelen hacerlo son Gareth Bale y Sergio Ramos. El primero, desaparecido desde el último parón de selecciones, no termina de encontrar la oportunidad de destacar. Ha marcado cuatro de 68 intentos y el último fue en la temporada 2014/2015 ante el Espanyol.

Gareth Bale, esta temporada Reuters

En el caso de Ramos, los galones del capitán le dan esa responsabilidad de buscar tirar del equipo en todo momento. Y tirar del equipo implica probar todas las maneras que existen para marcar. Con los lanzamientos de falta no ha tenido mucha fortuna ya que solo ha marcado un gol con el Real Madrid: en la campaña 2013/2014 ante el Valladolid.

Las soluciones

Conocido el problema, hay que buscar una solución. Y dejando fuera la opción de acudir al mercado, hay que tratar de encontrarla en el equipo. Son varios los nombres que surgen para que empiecen a tener más oportunidades para 'talonar'.

Todo el mundo conoce el 'palo de golf' que tiene James Rodríguez en su zurda. Pues es útil y no solo para poner balones al área. El colombiano ha marcado seis goles en toda su trayectoria, tres de ellos de blanco. El último fue ante el Eibar en la temporada 2015/2016.

Casemiro también surge entre los posibles lanzadores. Todos conocimos al brasileño maravillando a Europa con el Oporto con un disparo potente. Después de ver algún gol más desde fuera del área demostrando esa fuerza, tiene un hueco entre los candidatos.

James Rodríguez, esta temporada EFE

Otra opción es la de Karim Benzema. El francés ha marcado dos goles en su trayectoria cuando se descubría ante el mundo en el Olympique de Lyon. Con la responsabilidad que ha cogido desde la salida de Cristiano Ronaldo y su cambio de actitud, no hay reproche posible a que el delantero se atreva con los lanzamientos.

Pero hay un jugador que sí que ha marcado de falta en este tiempo de sequía. Ese es Rodrygo Goes. El joven brasileño que se ha ganado un sitio en el once titular de Zidane encontró las redes desde el tiro libre ante el Bayern en pretemporada. Si el francés le ha dado los galones del ataque del Madrid por la banda derecha, por qué no los de alguna falta desde la frontal.

Real Madrid, casa de 'talonadores'

Son muchos los grandes tiradores de falta que ha tenido el Madrid en algún momento de su historia. Si nos vamos a la más reciente, tres de los diez máximos goleadores vistieron de blanco. Roberto Carlos, leyenda del madridismo, ponía a la grada de pie con sus tiros francos. Aunque la que nadie olvidará será el gol antológico con Brasil, en el Santiago Bernabéu también se vieron varios.

El fichaje de David Beckham fue glamour, pero también fueron goles de falta. El inglés llegó para cerrar el círculo de los galácticos y cumplió con las expectativas desde el tiro libre. Hasta 11 veces se vio al británico golear de esa forma. Y para mejorar todo eso llegó Cristiano Ronaldo. El portugués, dentro de todos los éxitos y los récords goleadores, dejó espacio para algunas faltas inolvidables. Por ello, la plantilla actual mira este reflejo del pasado y tiene que responder.

[Más información: Zidane se reinventa en el Real Madrid y recorta espacio a la 'unidad B']