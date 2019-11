Mbappé al expresidente del Mónaco: "Es pronto para ir al Real Madrid, pero ellos me esperarán"

Mbappé podría estar más cerca que nunca del Real Madrid. Vadim Vasyliev, expresidente del Mónaco durante la etapa que el delantero militó en el Principado, concedió una entrevista a Telefoot en la que desveló que el próximo destino del galo será el conjunto blanco.

"Me dijo: 'Siento que es demasiado pronto. Solo jugué un año en mi país, soy parisino y no quiero salir así de aquí. Quiero convertirme en un gran futbolista en Francia. El Real Madrid me esperará", comentó Vasyliev sobre una conversación que tuvo con Mbappé en 2017.

El que fuera presidente del Mónaco comentó que el destino de Mbappé será el conjunto blanco: "No se equivocó al fichar por el PSG, porque tarde o temprano el Real Madrid llamará a su puerta. Me dijo que le esperarían. Quiere ganar títulos y su gran obsesión es la Champions. Llamarán a su puerta y el Santiago Bernabéu le aplaudirá", espetó el exmandatario.

Mbappé coincidió con Vasyliev durante su etapa en el Mónaco, justo antes de marcharse al PSG en 2017. Fue el mandatario que llevo la negociación de su salida y llegó a confesar que el conjunto blanco ofreció más dinero que los parisinos por el jugador.

Estas declaraciones se producen a pocas semanas de que Mbappé visite el Santiago Bernabéu con el PSG. Será el próximo 26 de noviembre cuando el equipo galo visite el feudo blanco con motivo de la fase de grupos de la Champions League. Un partido en el que ambas escuadras se juegan mucho más que tres puntos.

Anhelo madridista

Mbappé es uno de los mayores anhelos del Real Madrid en los últimos años. El francés es el futbolista del presente y el futuro en Europa, habiéndose ganado en ese honor liderando a todo un PSG e incluso desbancando a Neymar de su posición de líder indiscutible del club.

En Concha Espina, el fichaje del delantero galo se tornaba como una opción deseada como relevo de Cristiano Ronaldo en la delantera del Real Madrid. Su llegada se trabó en 2017, pero en los últimos años el interés no ha dejado de crecer. Los blancos juegan a su favor con los constantes fracasos deportivos del conjunto francés en Champions, lo que podría precipitar la salida de Mbappé antes de tiempo.

Por si fuera poco, en las últimas semanas se ha especulado con una mala relación entre el francés y su entrenador, Thomas Tuchel. Esta es otra de las bazas que jugaría a favor del Real Madrid, ya que el contrato de Kylian expira en 2022 y el próximo verano estaría a tan solo dos años de poder irse gratis a otro club.