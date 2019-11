Courtois: "En otros campos ha sido parecido y han pitado penalti, hoy no"

Thibaut Courtois dejó su portería a cero en el empate del Real Madrid frente al Betis en la jornada 12 de La Liga. Unas tablas que no dejan nada satisfechos a los blancos, ya que estos reclaman una clara mano de Feddal en el área de los béticos. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR señalaron nada punible y sobre ello, además de del encuentro, habló el guardameta belga.

En primer lugar, en zona mixta, el ex del Chelsea puso de relieve su actuación y la de Joel, portero del Betis: "Sí creo que tuvimos muchas ocasiones, Joel ha parado bien y el Betis a la contra jugó bien y nosotros tuvimos la mayoría de ocasiones pero si en el fútbol no metes, al final no ganas".

Courtois también comentó el penalti de Feddal y lo que les explicaron al inicio de la temporada: "Lo de las manos es algo muy complicado, cuando es defensivamente, han explicado al principio de año con el criterio que si la mano de apoyo está cerca del cuerpo y no es antinatural, no es penalti. A veces es difícil saber el criterio, pero el árbitro lo ha sabido ver. Si el VAR dice que no ha sido penalti... En otros campos ha sido parecido y lo pitan y hoy no".

Kroos y Courtois saludan al Santiago Bernabéu tras el empate frente al Betis REUTERS

"En el campo no me sorprendió porque el VAR tiene que decir si tienes que ir a verlo o no, pero después de ver la imagen en el móvil creo que sí es. Yo creo que para mí sí es penalti, pero entendiendo el criterio que nos han explicado este año, no es penalti, en esta ocasión la mano no estaba tan cerca del cuerpo. Para mí sí lo era pero bueno, es una linea muy fina", añadió el internacional con la selección de Bélgica.

Mejor versión

El arquero madridista ha sido muy criticado desde su fichaje y mucho en el inicio de la presente campaña: "Cuando eres uno de los mejores porteros siempre esperan mucho de ti, en el Madrid esperan mucho y yo asumo este reto y trabajo mucho. Frente a Galatasaray y Leganés hicimos buen partido con buena defensa, si defienden los once, se hace buen partido".

"Hay gente que sabe de fútbol y no de porteros.No es fácil serlo. Yo estoy concentrado en mí mismo, entreno bien, noto el apoyo del equipo y del entrenador. Lo que dicen fuera no afecta, estoy concentrado en ayudar al equipo y es lo que estoy haciendo en cada partido", se reivindicó un Courtois que afirmó lo positivo que es echar el cerrojo: "Es bueno dejar la portería a 0 tres veces seguidas y hay que seguir en esa línea. En el Bernabéu creo que siempre hay que ganar. Si quieres ganar una Liga hay que ganar en casa. Hoy ha sido una oportunidad perdida, creo que hemos hecho un buen partido pero nos ha faltado puntería".

Hazard

Para finalizar, Thibaut Courtois habló de su buen amigo Eden Hazard, a quien cada día se le ve mejor en el Real Madrid: "Yo a Eden le veo bien, es una pena que su gol fuera anulado, pero me alegro de que siga aportando".