Valverde y Pogba no son lo mismo: Zidane vuelve a incidir en su fichaje

"Valverde no es un Pogba de 'low cost'. Es un jugador muy joven que tiene mucho futuro y también presente. Pero no es Pogba", sentenciaba Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de la jornada 12 de LaLiga frente al Real Betis. El entrenador francés no es ajeno al salto de nivel que ha dado Fede Valverde en esta temporada. Pero también es cómplice de sus palabras durante todo el verano y, una vez más, se ha dejado llevar por los encantos de Paul Pogba.

Zidane volvió a mostrar en público su interés por dirigir en su equipo al centrocampista francés dejando claro que no tiene que prescindir de uno para contar con el otro. El preparador galo se encargó de zanjar la comparación que ha surgido entre los dos en la última semana. Y siendo cierto que son dos jugadores diferentes, sus palabras fueron un nuevo guiño hacia la directiva para que cumplan con su petición.

El sueño de verano

La espina sigue en el mismo sitio desde este verano y Zizou no piensa parar de intentar sacársela. El entrenador del Real Madrid quiere a Paul Pogba y se encargó de insistir sobre su figura en cada rueda de prensa de esta pretemporada. El nombre del centrocampista del Manchester United no desapareció hasta el día 2 de septiembre con la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa del mercado internacional.

Con el equipo inglés enrocado en una suma de millones desorbitada y sin demasiada presión por parte del jugador, Pogba sigue vistiendo la casaca de los 'Red Devils'. Al menos lo hará hasta enero. Porque aunque no exista la posibilidad de asumir el fichaje ahora, su nombre no ha desaparecido del todo de las intervenciones de Zidane ante la prensa.

La necesidad de centrocampistas

La realidad es que la contratación de Paul Pogba sigue siendo, más que un capricho, una necesidad. El Real Madrid cuenta con tan solo cuatro centrocampistas puros, porque Isco y James Rodríguez no están preparados para jugar en posiciones más retrasadas a la mediapunta. Por lo que hay dos huecos para duplicar las posiciones del 4-3-3 que tanto gusta a Zidane.

Además, la realidad es que los años van pasando por Luka Modric. Por lo que también tendrá que afrontar en breve un movimiento para sustituir al croata. Si bien es verdad que Fede Valverde está postulándose con su gran nivel para su puesto, el fichaje de un jugador de nivel contrastado como el francés supondría un salto de categoría en la medular blanca.

Las palabras de Zidane

Al técnico francés le delatan sus palabras. Los que siguen rueda de prensa tras rueda de prensa de Zidane saben que el galo no regala palabras a ningún fichaje, siempre que no le interese especialmente. Sus "no está en mi equipo así que no puedo hablar de él" o "cuento con los jugadores de mi plantilla, no con los que no están" son más que recurrentes ante los nombres que salen en la prensa.

Pero cuando Zizou quiere presionar para obtener un jugador deseado habla de él sin problemas. Como también en el caso de Mbappé, con Pogba nunca elude a responder sobre su nivel. El entrenador del Real Madrid quiere entrenar en algún momento al centrocampista francés y seguirá presionando para que ese sueño se haga en algún momento realidad.

Aunque de las palabras de Zidane también se dilucida lo satisfecho que está con Fede Valverde, la realidad es que la pretensión del técnico con el jugador del Manchester United es que llegue al Real Madrid más pronto que tarde. Los rumores volverán a la palestra durante el mercado de invierno después de que el francés esté teniendo problemas de continuidad en Inglaterra.

