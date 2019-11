El once del Real Madrid ante el Betis

Este sábado el Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu tras la goleada del pasado miércoles ante el Leganés. Los blancos quieren conseguir una victoria contra el Betis para encadenar el tercer triunfo consecutivo del curso. Los blancos se darán cita a las 21:00 ante su público con un equipo con un rendimiento al alza.

El partido no destacará por una revolución en el once del conjunto blanco. Zidane se mantiene firme en su idea de conseguir un bloque sólido y el técnico no quiere sorpresas. La única novedad del técnico serán Rodrygo y Valverde, ambos titulares en la delantero y el centro del campo, respectivamente.

En la portería no hay discusión: Courtois estará bajo palos. El belga está encontrando su mejor versión y ha tenido actuaciones de mérito en los últimos partidos. Algo clave para que siga cogiendo confianza.

Once del Real Madrid.

El '13' del Real Madrid estará arropado, desde la defensa, por Varane y Ramos como centrales. Una línea experimentada con la que Zidane cimentará su 4-3-3, junto a Carvajal y Marcelo, con vistas de continuar con la estabilidad defensiva del equipo en los últimos partidos Real Madrid.

En el centro del campo, Valverde formará el trivote merengue junto a Kroos y Casemiro, aunque no se descarta que Modric pueda tener minutos durante el encuentro. Y es que el alemán y el brasileño necesitan urgentemente dosificarse, ya que son dos piezas claves en el equipo y lo han jugado casi todo.

Rodrygo, Hazard y Benzema en ataque

Zidane quiere que el equipo siga con la dinámica positiva de resultados y contra el Betis buscará tener un frente de ataque letal. Hazard y Benzema liderarán la delantera, con un Rodrygo que encadenará su tercera titularidad consecutiva después de haber marcado en su último partido contra el Leganés.

