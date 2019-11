El Real Madrid busca ante el Betis la continuidad y mantener la ilusión en el Bernabéu

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu solo tres días después de haber goleado al Leganés. El club blanco recibe en su casa al Betis reconciliado con la afición y con mejores sensaciones tras meter cinco goles al conjunto pepinero el pasado miércoles. Este encuentro será la antesala del que cuatro días después se jugará también en el coliseo merengue ante el Galatasaray.

Con un ojo en la Champions League y otro en el Barcelona en lo más alto de la tabla, la del Betis es una prueba para Zinedine Zidane. El técnico francés deberá decidir si dar descanso a alguno de sus jugadores tras jugar hace tres días o, por tercer partido seguido, apostar por el mismo once. El galo parece haber dado con su equipo de gala y en el están dos nombres por los que pocos apostarían a comienzos de temporada: Valverde y Rodrygo.

Son los jugadores de los que más se ha hablado en los días previos al partido. Valverde y Rodrygo han derribado la puerta y han dado ese aire fresco a un equipo agotado, tal y como se vio el curso pasado y que se estaba volviendo a ver en los últimos tiempos. Si Zidane vuelve a apostar por ellos por tercer encuentro consecutivo, no quedarán dudas de que será difícil moverles del once titular.

Rodrygo Goes celebra su gol al Leganés REUTERS

Valverde, Rodrygo... ¿y Vinicius?

Los focos también apuntan a otra perla de Zidane, pero por motivos bien diferentes. Vinicius Júnior, que se quedó fuera de la última convocatoria, ha visto como su rol ha ido disminuyendo. No da con la tecla y desde que se lesionó ante el Ajax en la anterior campaña no ha vuelto a ser ese jugador que deslumbró a todo el mundo en mitad del caos blanco. Ahora es una pieza más en los planes de Zidane y cada oportunidad que reciba se va a convertir en un examen para él. Las comparaciones con Rodrygo no le ayudan.

Los que no estarán otra vez serán Bale y James. El primero sigue lesionado y el segundo no ha llegado a tiempo tras viajar a Colombia esta semana por su paternidad. Quizás un alivio para Zidane con dos jugadores con los que no contaba en verano y que en estos dos últimos partidos han dejado de ser un 'problema' a la hora de hacer las convocatorias.

Loren celebra su gol con el Betis. EFE

Lucha por el Pichichi

El Madrid se reencuentra en el mismo escenario con el rival frente al que despidió la desastrosa temporada pasada. El Betis ganó en la jornada 38 0-2 en el Santiago Bernabéu con goles de Loren y Jesé. El exmadridista ahora viste el verdiblanco del Sporting de Portugal, pero Loren se ha erigido como la referencia ofensiva bética por delante de Borja Iglesias. Tras la jornada 11 se encuentra empatado a siete goles con Karim Benzema, solo un peldaño por debajo del actual Pichichi Gerard Moreno (ocho goles).

Los peligros del Betis serán Loren y un Fekir que volvió a ser decisivo para su equipo en la pasada jornada dando en el 90' el gol de la victoria contra el Celta de Vigo. Además, lo que hace mas peligroso a este Betis es la situación en la que se encuentra. A tres puntos del descenso, Rubi se juega el cuello casi en cada partido aunque la victoria contra los de Fran Escribá le diera algo de aire. El técnico no quiere pensar en su futuro en la siempre complicada visita al Santiago Bernabéu.

Bajo esas premisas, un Madrid al alza recibe al Betis en su estadio. La afición blanca, que hacía tiempo que no disfrutaba tanto con su equipo como el otro día, quiere seguir acumulando alegrías y seguir viendo la mejor versión de los Benzema, Kroos o Casemiro a los que se les ha unido el 'baby boom' de los más jóvenes de la plantilla. Ahora que la ilusión ha vuelto a la Castellana, el Madrid no la puede dejar escapar.

Real Madrid - Real Betis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard.

Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, M. Bartra, Feddal, Álex Moreno; Tello, Guardado, Canales; Fekir y Loren.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Colegio Murciano).

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 12 de La Liga que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid).

