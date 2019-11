Horario internacional y dónde ver el Real Madrid - Real Betis de Liga

Real Madrid y Real Betis buscan la continuidad a su último resultado positivo, para mantener el pulso en cabeza con el Barcelona hasta el clásico en el caso de los madridistas y los béticos para sumar un segundo triunfo seguido que refuerce a Rubi y les aleje de la zona de peligro.



El Real Madrid afronta del encuentro después de jugar su partido más completo de la temporada, frente al Leganés, tras aprovechar al máximo el aplazamiento del clásico para encontrar el camino a seguir y un once tipo que Zinedine Zidane no repetirá por tercera vez.

Los verdiblancos ya saben lo que es dar la campanada en el Bernabéu, no en vano llevan dos victorias seguidas en Chamartín (0-1 y 0-2 en las dos últimas campañas con Quique Setién en el banquillo), y no renuncian a lograr una hazaña histórica con una tercera, si bien el equipo no parece estar en una situación propicia para conseguirlo.

Horario del Real Madrid - Real Betis de Liga

Cómo ver el partido

El duelo entre Real Madrid y Real Betis se disputará el sábado, 2 de octubre de 2019 21:00 (hora española) en el Santiago Bernabéu. El duelo será retransmitido a través de Movistar LaLiga y en EL BERNABÉU, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

Horarios en países de Europa

País Ciudad Día Hora Albania Tirana 2/11/2019 21:00 Alemania Berlín 2/11/2019 21:00 Andorra Andorra 2/11/2019 21:00 Austria Viena 2/11/2019 21:00 Bélgica Bruselas 2/11/2019 21:00 Bielorrusia Minsk 2/11/2019 23:00 Bosnia y Herzegovina Sarajevo 2/11/2019 21:00 Bulgaria Sofía 2/11/2019 22:00 Croacia Zagreb 2/11/2019 21:00 Dinamarca Copenhague 2/11/2019 21:00 España Canarias 2/11/2019 20:00 España Madrid 2/11/2019 21:00 Eslovaquia Bratislava 2/11/2019 21:00 Eslovenia Liubliana 2/11/2019 21:00 Estonia Tallin 2/11/2019 22:00 Finlandia Helsinki 2/11/2019 22:00 Francia París 2/11/2019 21:00 Grecia Atenas 2/11/2019 22:00 Holanda Amsterdam 2/11/2019 21:00 Hungría Budapest 2/11/2019 21:00 Irlanda Dublín 2/11/2019 20:00 Italia Roma 2/11/2019 21:00 Letonia Riga 2/11/2019 22:00 Liechtenstein Vaduz 2/11/2019 21:00 Lituania Vilna 2/11/2019 22:00 Luxemburgo Luxemburgo 2/11/2019 21:00 Macedonia Skopie 2/11/2019 21:00 Malta La Valeta 2/11/2019 21:00 Moldavia Chisináu 2/11/2019 22:00 Mónaco Mónaco 2/11/2019 21:00 Montenegro Podgorica 2/11/2019 21:00 Noruega Oslo 2/11/2019 21:00 Reino Unido Londres 2/11/2019 20:00 República Checa Praga 2/11/2019 21:00 Rumania Bucarest 2/11/2019 22:00 Rusia Kaliningrad 2/11/2019 22:00 Rusia Moscú 2/11/2019 23:00 Rusia Samara 3/11/2019 00:00 Polonia Varsovia 2/11/2019 21:00 Portugal Lisboa 2/11/2019 20:00 Serbia Belgrado 2/11/2019 21:00 Suecia Estocolmo 2/11/2019 21:00 Suiza Zúrich 2/11/2019 21:00 Turquía Estambul 2/11/2019 23:00 Ucrania Kiev 2/11/2019 22:00

Horarios en países de América

País Ciudad Día Hora Argentina Buenos Aires 2/11/2019 17:00 Bahamas Nasáu 2/11/2019 16:00 Bolivia La Paz 2/11/2019 16:00 Brasil Sao Paulo 2/11/2019 17:00 Canadá Toronto 2/11/2019 16:00 Chile Santiago de Chile 2/11/2019 17:00 Colombia Bogotá 2/11/2019 15:00 Costa Rica San José 2/11/2019 14:00 El Salvador San Salvador 2/11/2019 14:00 Estados Unidos Denver 2/11/2019 14:00 Estados Unidos Los Ángeles 2/11/2019 13:00 Estados Unidos Nueva York 2/11/2019 16:00 Estados Unidos Phoenix 2/11/2019 13:00 Guatemala Ciudad de Guatemala 2/11/2019 14:00 Honduras Tegucigalpa 2/11/2019 14:00 Jamaica Kingston 2/11/2019 15:00 México Ciudad de México 2/11/2019 14:00 Nicaragua Managua 2/11/2019 14:00 Panamá Panamá 2/11/2019 15:00 Paraguay Asunción 2/11/2019 17:00 Perú Lima 2/11/2019 15:00 Puerto Rico San Juan 2/11/2019 16:00 República Dominicana Santo Domingo 2/11/2019 16:00 Uruguay Montevideo 2/11/2019 17:00 Venezuela Caracas 2/11/2019 16:00

Horarios en países de Asia

País Ciudad Día Hora Afganistán Kabul 3/11/2019 00:30 Arabia Saudí Riad 2/11/2019 23:00 Armenia Ereván 3/11/2019 00:00 Azerbaiyán Bakú 3/11/2019 00:00 Baréin Baréin 2/11/2019 23:00 Bangladés Daca 3/11/2019 02:00 Catar Catar 2/11/2019 23:00 China Shanghái 3/11/2019 04:00 Chipre Nicosia 2/11/2019 22:00 Corea del Norte Pyongyang 3/11/2019 05:00 Corea del Sur Seúl 3/11/2019 05:00 Emiratos Árabes Unidos Dubai 3/11/2019 00:00 Filipinas Manila 3/11/2019 04:00 Georgia Tiflis 3/11/2019 00:00 Hong Kong Hong Kong 3/11/2019 04:00 Indonesia Yakarta 3/11/2019 03:00 Israel Jerusalén 2/11/2019 22:00 Irak Bagdad 2/11/2019 23:00 Irán Teherán 2/11/2019 23:30 Japón Tokio 3/11/2019 05:00 Jordania Amman 2/11/2019 22:00 Kazajistán Almaty 3/11/2019 02:00 La India Calcuta 3/11/2019 01:30 Libano Beirut 2/11/2019 22:00 Malasia Kuala Lumpur 3/11/2019 04:00 Mongolia Ulán Bator 3/11/2019 04:00 Singapur Singapur 3/11/2019 04:00 Tailandia Bangkok 3/11/2019 03:00 Taiwán Taipéi 3/11/2019 04:00 Siria Damasco 2/11/2019 22:00 Sri Lanka Colombo 3/11/2019 01:30 Yemen Aden 2/11/2019 23:00

Horarios en países de Oceanía