Piqué, sobre el aplazamiento de El Clásico: "¿Quién dice que el 18-D no puede pasar lo mismo?"

Gerard Piqué se encuentra en Madrid para promocionar la Copa Davis que lleva su empresa. El central azulgrana ha hablado con la cadena #Vamos de Movistar+ sobre el aplazamiento de El Clásico, que debía haberse jugado el pasado sábado. La nueva fecha será el 18 de diciembre, aunque Piqué no cree que vaya a solucionar nada.

"En mi opinión yo lo hubiera jugado. Se ha visto que se jugó el Espanyol - Villarreal en Cataluña, un Barça - Valladolid tres días después... Desde que tengo sentido común no ha habido violencia en los estadios de España", apunta sobre la seguridad del partido de haberse disputado en su fecha fijada.

También señala que él no ha notado en sus carnes el conflicto en las calles de Barcelona: "Hay una situación en Cataluña que todos sabemos y está ahí. Yo he estado viviendo ahí durante estas semanas y puedo decir que debe hacer he hecho vida normal", dice.

"Yo lo hubiera jugado, porque ¿quién te dice que el 18-D no puede pasar lo mismo que ese día?. La gente sigue estando allí", añade y es que cree que no hay una diferencia entre una fecha y otra.

Aún así, piensa que la seguridad para el partido está asegurada: "Yo entiendo que sí y para eso estan los cuerpos de seguridad. Yo como jugador de fútbol, mira, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. El fútbol hace 30 años se entendía de forma diferente, ahora no tiene que haber ningún problema", concluye.