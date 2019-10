El mensaje de Vinicius tras la goleada al Leganés y quedarse fuera de la convocatoria

Rodrygo Goes y Vinicius Jr.

Vinicius Jr. fue la gran ausencia de la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Leganés. Zinedine Zidane le dejó fuera de la lista contra todo pronóstico y el joven brasileño tuvo que ver el partido desde la grada. Presenció en primera persona la goleada de sus compañeros al conjunto pepinero y otra exhibición de su compatriota Rodrygo.

"¡Vamos equipo! +3 puntos", escribió Vinicius en su cuenta de Instagram celebrando la victoria del Real Madrid. Un mensaje que refleja la unión del brasileño con sus compañeros pese a no estar junto a ellos en el terreno de juego. Lo que es un misterio es cómo se habrá tomado el jugador su no convocatoria de cara al encuentro del Leganés.

Zidane se mostró tranquilo en rueda de prensa sobre este asunto: "Le ha tocado a él salir de la convocatoria, pero no significa nada. Va a contar como los demás", dijo sobre dejarle fuera. "El año pasado no estaba Eden Hazard. Ahora está él en su sitio, pero tiene que seguir trabajando. Pero sabe que vamos a contar con él. Es complicado para él cuando no está en la convocatoria", añadió.

El mensaje de Vinicius tras el partido contra el Leganés Instagram

La siguiente prueba del Real Madrid será ante el Betis el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Todo apunta a que Vinicius volverá a la lista del conjunto merengue, pero está por ver los minutos de los que dispondrá. Zidane ya ha dejado claro que su titular en la izquierda es Hazard.

[Más información: Zidane: "¿Vinicius? El año pasado no estaba Eden Hazard en su sitio"]