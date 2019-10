Marcelo y el ataque de ansiedad que sufrió antes de la final de Kiev: "Si tengo que morir, lo haré"

Marcelo ha concedido una entrevista a The Players Tribune en la que ha desvelado uno de los episodios más desconocidos de su carrera profesional en el Real Madrid. El brasileño sufrió un ataque de ansiedad antes de la final de la Champions 2018 contra el Liverpool. Un hecho difícil de entender para un jugador de su trayectoria, pero que él mismo ha explicado.

"Fue en el vestuario justo antes de la final contra el Liverpool en 2018. No podía respirar. Intenté no entrar en pánico. No podía comer, ni dormir", señala el propio jugador en una carta.

Todo tiene una explicación. Y es que Marcelo reveló que sintió "la carga de hacer historia" con el Real Madrid, ya que los blancos tenían la oportunidad de alzar su tercera Champions de forma consecutiva. "Nunca antes había sentido una ansiedad tan intensa, así que no sabía qué estaba pasando. Pensé en llamar al médico, pero me preocupaba que no me dejara jugar", espetó.

El lateral intentó relajarse antes de saltar al Olímpico de Kiev reflexionando sobre el fútbol base y la élite: "¿Cuántos niños en el mundo juegan a la pelota? ¿Cuántos de ellos sueñan con jugar en una final de la Champions League?".

Cuando salió al terreno de juego la situación seguía siendo complicada, ya que la situación no cesaba: "Pisé el césped pero todavía tenía problemas para respirar. Pensé: si tengo que morir aquí esta noche, moriré".

Contra todo pronóstico para Marcelo, todo cambió cuando empezó el partido: "Nos alineamos para el saque inicial, bajo todas las luces, vi el balón de fútbol en el círculo central, y todo cambió. El peso se fue quitado de mi pecho. Estaba en paz".

