El enfado de Marcelo con Jorge Valdano: "Me faltó el respeto en directo"

Esta semana Marcelo participó en The Players Tribune con una columna en la que sinceró sobre la final de la Champions 2018 en Kiev. El brasileño reconoció haber tenido ansiedad antes del duelo contra el Liverpool, pero también cargó duramente contra Jorge Valdano por unas declaraciones que el argentino realizó contra su persona.

"Unos días antes de la final, un antiguo futbolista del Real Madrid dijo algo sobre que mí que se me grabó en la cabeza. Le preguntaron qué pensaba sobre la final y dijo que pensaba que Marcelo debería comprarse una foto de Salah, ponerla en la pared y rezar todas las noches", espetó el jugador del conjunto blanco sin mencionar el nombre de Valdano.

Jorge Valdano valora el partido del Real Madrid Twitter (@ElTransistorOC)

Toda la polémica data del 7 de mayo de 2018, cuando Valdano pronunció las polémicas declaraciones en El Transistor de Onda Cero. Algo a lo que Marcelo no ha dudado en responder: "Después de 12 años y tres Champions League ganadas, me faltó el respeto en directo. El comentario quería hundirme, pero lo que me dio fue mucha motivación".

