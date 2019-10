Zidane: "¿Vinicius? El año pasado no estaba Eden Hazard en su sitio"

El Real Madrid volvió a ganar tras no jugar el pasado fin de semana por el aplazamiento del encuentro que debía disputarse en el Camp Nou el 26 de octubre. El partido frente al Leganés se puso muy de cara desde el principio, ya que antes del minuto 10 los blancos ganaban 2-0 con los goles de Rodrygo y Kroos. Sergio Ramos, Benzema y Jovic culminaron la 'manita'.

Un partido casi perfecto en el que el Real Madrid fue superior a lo largo de los 90 minutos, aunque Courtois también tuvo su dosis de protagonismo ante Óscar Rodríguez y compañía. Sobre todo ello habla en rueda de prensa Zinedine Zidane. El técnico francés analizó ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

¿El mejor partido de la temporada?

"No creo que sea el mejor partido de la temporada. Era importante. Empezamos bien con los goles y nos facilitó el partido. Decir que es el mejor... no lo creo. Contento con el resultado, con cinco goles y dejando la portería a cero".

Una victoria necesitada

"Lo mejor son los cinco goles. Llevábamos tiempo sin marcar tantos. Estoy contento. Yo creo que no es el mejor partido nuestro, pero necesitábamos una victoria así".

Rodrygo, Valverde... y gol de Jovic

"Cada uno aporta algo al equipo. Cuando juegan lo hacen bien y es lo importante. Hay que aprovechar los minutos. Fede, Rodrygo... pero sobre todo Luka que necesitaba el gol. Ha sido un gran gol, encima de cabeza. Es un gran goleador que siempre lo busca. Ha tenido dos o tres".

Reencuentro con Bale

"Hablé con él, lo vi en el vestuario".

Lo mejor de Valverde

"Si juega es por algo. Lo está demostrando. Es un jugador importante. Pensamos en su futuro, pero ya es el presente. Está teniendo minutos y lo hace bien. Me impresiona que fisicamente es bueno, rápido, pero es también muy contundente. Cuando tiene que ir a por un balón, ofensivo o defensivo, es muy contundente".

Vinicius, fuera de la convocatoria

"No ha pasado nada. Es un jugador como los demás. Le ha tocado a él salir de la convocatoria, pero no significa nada. Va a contar como los demás. El año pasado no estaba Eden Hazard. Ahora está él en su sitio, pero tiene que seguir trabajando. Pero sabe que vamos a contar con él. Es complicado para él cuando no está en la convocatoria".

El estado de forma de Isco

"Le veo muy motivado. Está trabajando mucho para coger ritmo y está metido en lo que quiere jugar y aprovechar los minutos. Le veo bien".

Bale se fue antes de tiempo

"Si se ha marchado es porque tiene permiso. Puede irse tranquilamente a casa cinco minutos antes".

Los mejores partidos

"El primer partido de Vigo me gustó más, también el de Champions del otro día (Galatasaray)".

La importancia de Benzema

"Tiene reconocimiento. Hay que demostrarlo cada tres días, pero lo está haciendo. Es importante el gol, pero lo que me gusta de Karim es que se asocie con los demás. Los tres de arriba, combinando juntos, no había ninguno pegado a la banda... Había constante movilidad. Benzema tiene el reconocimiento de mucha gente".

El rol de Rodrygo

"Es un jugador más y cuento con él como con los demás".

