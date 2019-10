Rodrygo Goes: "Me puse un poco nervioso antes del partido, está siendo todo muy rápido"

Rodrygo Goes celebra su gol al Leganés REUTERS

La victoria del Real Madrid contra el Leganés tuvo un gran protagonista: Rodrygo. El brasileño marcó a los 7 minutos del pitido inicial y no solo demostró su idilio con el gol, sino que también que es letal de cara a puerta, algo que aplaude la afición del equipo blanco y que se oyó en el Santiago Bernabéu este miércoles.

Rodrygo Goes también fue el actor principal una vez el colegiado del encuentro indicó el final. Primero habló a pie de campo y después también atendió a Realmadrid TV. "Estoy muy contento por todo lo que está pasando conmigo. Está siendo todo muy rápido y estoy muy contento por la confianza de todos", comenzó diciendo el futbolista de 18 años.

Rodrygo Goes: "No esperaba hacer gol tan rápido en mi primer partido como titular con el Real Madrid"

"Creo que nosotros hicimos que el partido fuese tranquilo, sabíamos que el rival tenía muchas cualidades. Sabíamos que teníamos que matar y eso hicimos", continuó diciendo el ex del Santos. Después fue cuestionado por su posición en el campo: "Yo no tengo preferencia. Empecé por la derecha y durante el partido fui cambiando con Eden -Hazard-. Donde me digan voy a jugar y a disfrutar".

Su tanto llegó después de una combinación con Karim Benzema, con quien parece entenderse a las mil maravillas: "Con Karim es más fácil jugar, da mucha tranquilidad". Sobre el '9' blanco también habló para los medios del club: "No esperaba hacer un gol tan rápido. Karim estaba abierto y yo ahí para el gol".

Rodrygo Goes hace el gesto del corazón en la celebración de su gol al Leganés REUTERS

Nervios

El brasileño afirmó que nada más marcar, miró hacia la grada por un motivo especial: "Busqué a mi familia, que deben estar por ahí arriba. Están muy contentos, como yo". Rodrygo también comentó que había sentido nervios al salir al césped antes del comienzo del encuentro: "Me puse un poco nervioso antes de empezar el partido, pero luego tranquilo y con la confianza del resto de jugadores".

