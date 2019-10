El Real Madrid se luce al son de Benzema y Rodrygo para golear al Leganés

El Real Madrid mostró su mejor versión de la temporada en casa y pasó por encima de un flojo Leganés. Versión muy seria de los de Zidane, que arrollaron a su rival en solo ocho minutos. Benzema sigue de dulce y suma otra gran actuación con un gol de penalti y dos asistencias. Rodrygo volvió a mojar y sigue dando razones a su entrenador para seguir siendo titular incluso cuando vuelva Bale. [Narración y estadísticas: Real Madrid 5-0 Leganés]

El Real Madrid afrontaba el partido con la obligación de ganar (y dejar buena imagen) tras la goleada del Barcelona al Valladolid en el Camp Nou. Zidane, que contó con unos días más de descanso por el aplazamiento de El Clásico, apostaba por lo esperado con el nombre de Rodrygo como el más destacado. Segunda titularidad consecutiva del brasileño en sustitución del lesionado Gareth Bale y pasando por la derecha a su compatriota Vinicius Jr, quien se quedó fuera de la convocatoria contra todo pronóstico.

Aluvión blanco en ocho minutos

El colista en solitario visitaba el Santiago Bernabéu, pero los de Zidane no se podían permitir relajaciones para no alejarse de la cabeza de la tabla. El Madrid empezaba el partido con ritmo y tomando el control de este sin demasiados problemas. No tardaría en llegar la primera que, a diferencia de otras veces en las que el balón no quiere entrar, entró. Centro de Marcelo al segundo palo y Benzema la pone sutilmente para que Rodrygo la meta a placer. El brasileño, que debutaba como titular en el coliseo blanco, sigue haciendo méritos para meterse a la afición en el bolsillo.

Casi sin tiempo para parpadear, el Real Madrid volvía a amenazar el área del Leganés al minuto y con el mismo resultado. Exquisitez de 'Monsieur Benzema', que caracolea dentro del área y pone la asistencia en la línea de fondo para que Kroos la clavara de tacón en el palo largo. Minuto 8 y el Madrid se ponía 2-0. Aluvión blanco en los primeros minutos y en dos jugadas seguidas para demostrar que este equipo es capaz de resolver sus problemas con el gol de un plumazo. Y Benzema, en su mejor versión como asistente.

Hazard aparece; Ramos resuelve

En los siguientes minutos el Madrid bajó el pistón, aunque un Leganés muy flojito a la hora de elaborar y causar peligro no amenazaría la portería de Courtois. La inercia del partido volvería a caer sobre el área del Leganés, primero con dos ocasiones blancas (un disparo largo de Kroos y una media chilena de Benzema) y luego con un penalti forzado por Eden Hazard que hasta ese momento había pasado desapercibido. Lo fallaba Sergio Ramos, pero Soriano se adelantaba antes de pararlo y Soto Grado mandaba repetir la pena máxima. El capitán, que no falla dos veces seguidas, hacía el tercero.

Sergio Ramos celebra su gol de penalti al Leganés REUTERS

El resto de la primera mitad fue un dominio absoluto del Real Madrid. Los de Zidane domaron el balón y probaban sin demasiada intensidad al meta pepinero. Benzema, cuya importancia en este equipo es cada vez más vital si cabe, se atrevió hasta a lanzar una falta. Tranquilidad en la Castellana. Este sí es el Madrid que quieren ver en el Santiago Bernabéu, aunque su rival no propusiera demasiado para que no fuera así.

El argumento del partido en la segunda mitad sería el mismo de los primeros 45 minutos. El Madrid, dueño y señor del partido, jugaba al ritmo que quería, mientras los de Cembranos parecían resignarse a esperar el final del encuentro. Luka Modric sería la mejor noticia del primer cuarto de hora tras el descanso. El croata volvía de una lesión que sufrió el pasado 13 de octubre con Croacia y saltaba al campo en lugar de Kroos. El alemán se iba ovacionado por una afición que reconocía su gran temporada.

El gol que Benzema se merecía

Benzema quería su gol. El '9' estrelló un balón en el palo en la segunda parte, pero todavía tendría su oportunidad que tanto se había ganado. Contra del Madrid y Modric cae en el área rival. El colegiado señala otra vez penalti y Ramos, con un aplaudido gesto de capitán, se lo cede al delantero francés. No podía fallar y no lo hizo. Zidane, entonces, le sustituía por Luka Jovic y Karim, con su gol en el bolsillo que le coloca pichichi de Liga, se iba del campo con el estadio en pie.

Jovic por fin moja

El último cambio de Zidane sería Isco por Fede Valverde. El uruguayo estuvo bien en su trabajo, aunque cuándo él no destaca sobre el resto es buena señal para el equipo. Isco, por su parte, entraba al terreno de juego con cierto runrún entre la grada. Era el único 'pero' en una noche para disfrute del madridismo. Jovic sería el protagonista del final del partido. Primero por un gol anulado, el segundo ya desde que viste de blanco, y luego por otro que sí valió y que acaba con su gafe y abre su lata como jugador del Real Madrid.

Benzema y Rodrygo tiran del carro, Jovic marca, Hazard brilla y hasta Courtois recibió aplausos por una parada en los minutos finales. Este Madrid hace las delicias de su afición con una goleada que les mantiene en la estela del Barcelona a la cabeza de la clasificación y que demuestra que los blancos también saben golear en esta Liga. Buen resultado para los próximos dos partidos que se vienen en el Santiago Bernabéu en los próximos siete días ante Betis y Galatasaray.

Real Madrid 5-0 Leganés

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde (Isco,75'), Casemiro, Kroos (Modric, 62') ; Rodrygo, Benzema (Jovic, 70') y Hazard.

Leganés: Soriano; Bustinza (Rosales, 72'), Tarin, Omeruo, Silva; Rivera, Awaziem; Braithwaite, Óscar (Ruibal 66'), Rodrigues (Recio, 56') y En-Nesyri.

Goles: 1-0, 7' Rodrygo; 2-0, 8', Kroos; 3-0, 24' Ramos; 4-0, Benzema, 69'; 5-0 Jovic, 90+1'.

Árbitro: César Soto Grado. Amonestó a Juan Soriano (24'), Unai Bustinza (41'), Jonathan Silva (53'), Rivera (62'), Marcelo (63'), Ruibal (84').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga disputado en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España).