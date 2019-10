Figo aprovechó los objetos que le tiraron en el Camp Nou para ganar dinero

Luis Figo siempre será recordado por ser el protagonista de uno de los episodios más polémicos nunca vistos en un campo de la liga española. El 23 de noviembre de 2002 el portugués regresó al Camp Nou con la camiseta del eterno rival, el Real Madrid. El recibimiento fue todo lo hostil que uno se pueda imaginar, con lanzamiento de objetos incluido. Figo cuenta ahora que no fue consciente de todo hasta el día siguiente.

Cuando el luso se acercó a una de las esquinas del campo para sacar un córner, la afición comenzó a lanzar de todo desde las gradas con el objetivo de impactar en el jugador blanco. En uno de ellos vio como cayó una lata de Coca-Cola y Figo aprovechó para hacer un guiño a la marca que, por entonces, le patrocinaba.

"Yo era el encargado de lanzar los saques de esquina y estaba concentrado porque quería hacer mi trabajo de la manera más profesional posible. Pero llegó un momento en el que no podía porque era tal la cantidad de objetos que caían que no sabría decir ni lo que era. Lo único que recuerdo es que me vino bien. Por entonces, a mí me patrocinaba Coca-Cola y vi una botella en el césped y la cogí como si estuviera rodando un anuncio", contó.

Florentino Pérez, Luis Figo y Alfredo Di Stéfano durante la presentación del portugués con el Real Madrid

A la mañana siguiente empezó a ser consciente de la magnitud de lo que había vivido y el peligro que vivió sobre el césped del Camp Nou: "Al día siguiente tuve la oportunidad de ver en los periódicos que cayeron botellas de whisky, cabezas de cerdo… había un poco de todo", concluyó.

