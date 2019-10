Raúl y sus inicios en el Real Madrid: "Intentaba aprovecharlo porque no sabía cuánto duraría"

Este 29 de octubre de 2019 se cumplen nada más y nada menos que 25 años del debut de Raúl González Blanco. Una de las grandes leyendas del club merengue se estrenaba con el primer equipo hace cinco lustros y a partir de ahí, un día en La Romareda, comenzaría 16 años para la historia.

En el día de sus bodas de plata, Raúl analiza su carrera en Realmadrid.com y posando en el estadio Alfredo Di Stéfano junto a la camiseta que llevó aquel día en su debut. Así recordó el mítico '7' aquel 29 de octubre de 1994: "Fue un momento único, el que recuerdo con más cariño porque sin ese día luego no podría haber tenido esa carrera que soñaba y que duró muchísimos años. Todos esos sueños que tenía de ser futbolista se hicieron realidad ese día", contó.

Viendo la camiseta, las emociones salían a flor de piel: "Me vienen muchos recuerdos de dónde vivía, era muy jovencito, era prácticamente un crío, y el sueño que tenía desde muy pequeño de poder ser profesional se hizo realidad poniéndome esa camiseta ese 29 de octubre en Zaragoza. Cuando veo esa camiseta recuerdo muchas cosas que viví de muy pequeño".

Jugar en el Real Madrid

"Con 17 años no te das cuenta ni de la responsabilidad que es jugar en el Real Madrid. Era muy joven y lo que me apasionaba era jugar al fútbol. Butragueño fue uno de los jugadores que más me ayudó. Fue su último año en el club, pude vivir su despedida, había sido un símbolo no sólo para el Real Madrid sino para el fútbol español. Intentaba aprovechar ese momento porque no sabía cuánto iba a durar", dijo sobre aquel joven Raúl.

Llevar el '7'

Él es parte importante de que el '7' se haya convertido en un dorsal tan mítico que es hoy en día en el Real Madrid: "En mi primer año jugué con el '17', cuando se hicieron las camisetas con los nombres y los números de los jugadores. En la etapa de Capello, cuando llega en el año 96, ya tengo el '7' y era un poco de responsabilidad porque lo habían llevado símbolos del madridismo que están marcados en la memoria de los madridistas", explicó sobre aquella responsabilidad.

Madridista con más partidos

"Las estadísticas están para romperse. Seguro que vendrá alguien que romperá el récord de partidos. Me siento muy contento y orgulloso de todas las temporadas que estuve en el club, de los partidos que jugué, de los títulos… Seguramente podría haber hecho más y podríamos haber conseguido más, pero he disfrutado y sobre todo he intentado dar siempre mi máximo".

Su sentimiento madridista

"Yo he crecido en esta casa, llegué con 15 años y, aparte de lo profesional, en lo personal el Real Madrid me lo ha dado todo. A mi familia, a mis padres, luego creé una familia y mis hijos viven cada partido del Madrid con pasión. Es un sentimiento recíproco el que sentimos tanto el club con Raúl, como Raúl con el club".

