Lucas Vázquez regresa al Santiago Bernabéu más discutido que nunca

El pasado 1 de octubre fue el último partido que ha disputado Lucas Vázquez en el estadio del Real Madrid. Desde entonces el futbolista merengue se ha mantenido alejado del Santiago Bernabéu, bien por decisión técnica o por lesión. Una vez recuperado ya está listo para volver a la acción y es por eso que Zinedine Zidane le ha incluido en la lista de convocados para la visita del Leganés al templo blanco.

Esta temporada no está siendo nada fácil para Lucas Vázquez. El extremo gallego ha oído sonido de viento en los partidos que ha jugado ante su afición desde que dio inicio la 2019/2020. Pese a que a lo largo de los últimos años ha sido ovacionado por su carácter luchador y su entrega, este curso parece que esto no es suficiente para cierto sector del madridismo.

Eso no impide que Zidane continúe viendo en el de Curtis es una pieza importante dentro de su rotación. Desde su primera etapa como entrenador del Real Madrid, el técnico galo ha mostrado predilección por Lucas, quien ha devuelto la confianza de su míster en forma de buenas actuaciones y de dejarlo todo sobre el terreno de juego. Sin embargo, es cierto también que esta campaña no ha estado demasiado acertado en sus actuaciones.

Eduard Sobol se protege de Lucas Vázquez REUTERS

El propio Lucas Vázquez no está ajeno a todo lo que sucede a su alrededor. "No me hacen daño, me hacen más fuerte", declaró el propio futbolista acerca de los rumores y los memes que se crean sobre su persona durante una entrevista con La Sexta. "Hay días que veo las redes y otros que no, pero hay que vivirlo con naturalidad", añadía el jugador, quien se niega a responder en este tipo de situaciones: "No suelo caer en ese tipo de cosas, tienes muy poco que ganar y mucho que perder".

Momento complicado

Antes de estas palabras, el '17' blanco protagonizó un tenso momento a pie de campo después de la victoria del Real Madrid sobre Osasuna por 2-0. El periodista preguntó a Lucas: "¿Qué te pasa que no te terminan de salir bien las cosas". El futbolista fue muy contundente, y cortante, al responder: "Estoy contento por jugar, por disfrutar, por hacer lo que me gusta y a seguir trabajando".

El propio Zinedine Zidane ha salido al paso de todo lo que se dice y se mostró igual de contundente que Lucas Vázquez cuando le cuestionaron en rueda de prensa sobre cómo se encontraba el futbolista gallego tras los pitos de la afición. "Yo lo veo de puta madre. Así de claro", dijo entonces Zizou.

Opciones contra el Leganés

Lucas regresa al Santiago Bernabéu y tiene opciones de ocupar un hueco en el once titular. En principio se espera que sea Rodrygo el que forme el tridente ante el conjunto pepinero junto a Hazard y Benzema, pero no se descarta al de Curtis, quien ya ha sido elegido por Zidane en otras ocasiones.

Lucas Vázquez en Valdebebas

También tendría cabida el futbolista en un posible 4-4-2, además de que con la ausencia de Odriozola por sanción, puede reconvertirse en lateral derecho si existiese algún problema con Carvajal. Un jugador que necesita recuperar sensaciones y que un ex de la casa como Álvaro Benito ya dijo que le quería siempre en su equipo.

[Más información: Los elegidos de Zinedine Zidane para el partido entre el Real Madrid y el Leganés de La Liga]