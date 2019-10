Fabián Ruiz, el 'Pogba' español: toda la verdad sobre el interés del Real Madrid en su fichaje

Fabián Ruiz es el jugador de moda en España e Italia. Su rendimiento tanto con la Selección como con el Nápoles le ha puesto en el radar de todos los grandes de Europa. El centrocampista es seguido por Real Madrid, Barcelona y varios equipos de la Premier.

La confirmación del mediocentro llegó en el Europeo sub21 que se llevó la selección de Luis de la Fuente ganando en la final a Alemania. Fabián marcó ante el combinado germano y además fue proclamado MVP del torneo. Desde entonces, su progresión ha sido constante y ya se ha consolidado como uno de los pilares de la España de Robert Moreno y es uno de los fijos en la lista del seleccionador para la Eurocopa 2020.

La explosión de este futbolista de 23 años ha provocado que haya sido relacionado con Real Madrid y Barcelona en las últimas semanas. Incluso alguna publicación ha llegado a asegurar que tenía un acuerdo ya con el club blanco, pero nada más lejos de la realidad. Fabián se encuentra en estos momentos negociando su renovación con el Nápoles, equipo con el que tiene contrato hasta 2023 tras llegar procedente del Betis en el verano de 2018.

Fabián Ruiz celebra su gol con la selección española sub21 ante Polonia en el Europeo EFE

Es cierto que el Real Madrid sigue con atención a Fabián Ruiz. En el club blanco es considerado como una alternativa a Pogba, el deseado por Zidane, más barata y con más futuro. Además, si nada se tuerce, el de Los Palacios y Villafranca será uno de los jefes de la medular de la Selección durante la próxima década.

Sin embargo, el fichaje de Fabián por el Real Madrid no será sencillo el próximo verano por varios factores. El primero de ellos es que el andaluz está agradecido al Nápoles, con el que está negociando un aumento de ficha y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. De momento no existe acuerdo, pero lo cierto es que la relación entre la entidad blanca y la italiana no pasa por su mejor momento.

De Laurentiis no llegó a un acuerdo con el Real Madrid para el fichaje de James, petición expresa de Ancelotti, y eso es algo que el máximo dirigente napolitano no olvida. Además del presidente del Nápoles, el club blanco debería convencer al jugador y adelantarse tanto al Barcelona como a los equipos de la Premier que quieren a Fabián.

La guerra entre Madrid y Barça

Fabián no tiene predilección entre el Real Madrid y el Barcelona en este momento. De hecho, ni aún se lo ha planteado. En caso de salir el próximo verano del Nápoles se irá al club que le ofrezca más garantías de seguir creciendo y mejores condiciones económicas. Sin más. El centrocampista puede ser el protagonista de un nuevo Clásico que se dispute en los despachos de cara a la temporada 2020/2021.

Fabián Ruíz con el Nápoles. REUTERS

Pero Real Madrid y Barcelona no se pueden fiar, ya que desde el entorno del futbolista se asegura que varios de los grandes de la Premier también están interesados por Fabián. No cabe duda de que el mediocentro será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado, aunque negociar con el Nápoles nunca es una tarea sencilla.

Eriksen, Pogba y Fabián

Por lo que se refiere al Real Madrid, el buen rendimiento de Fede Valverde tranquiliza para el presente aunque la opción de Eriksen está sobre la mesa de cara al mercado de invierno. De todas formas si el danés termina llegando, no obstante se seguiría necesitando al menos otro centrocampista de cara a la próxima temporada. Es cierto que Ceballos volverá, pero el futuro de Modric no está nada claro y podría abandonar el equipo blanco el próximo verano.

Pogba y Fabián Ruiz son los dos jugadores que más gustan para la medular. El francés es un viejo sueño de Zidane, pero hay que ver si el Manchester United termina cediendo. Por su parte, el español es una gran alternativa y que tiene una enorme proyección. Será uno u otro, aunque lo que el Real Madrid tiene claro es que necesita renovar el centro del campo de cara a la próxima temporada.

[Más información: De Laurentiis: "¿Fabián al Madrid? Las puertas siempre están abiertas"]