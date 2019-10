La versión más sensible de Neymar: "Desde que fui a Madrid con 13 años he vivido con presión"

Neymar no lo ha pasado bien este último verano después de no poder salir del PSG. Pero la vida del brasileño desde que empezó a jugar al fútbol no ha sido fácil. El jugador del equipo parisino se ha confesado en una entrevista en el canal de Youtube de OTRO en una conversación con el actor de La Casa de Papel, Jaime Llorente.

La historia de que Neymar visitó Valdebebas con 13 años no es nueva, pero el líder de la canarinha ha desvelado cómo se ha sentido desde ese momento. "Desde los 13 años, cuando vine a Madrid, siempre he sentido mucha presión", comentaba al actor de La Casa de Papel.

Neymar confiesa lo que le sucedió al visitar Valdebebas

El brasileño desde que se hizo profesional ha vivido en una burbuja y lo demuestra con una historia que le confesó a Jaime Llorente. "En 2011 fui a un centro comercial a comprar un iPod, iba a pagar, y de repente los empleados empezaron a correr a cerrar las puertas. Me di la vuelta y había una muchedumbre detrás. Tuve que salir por la puerta de atrás porque estaba solo y no tenía seguridad", contaba un Neymar que recuerda esa etapa con la tensión que vivía.

"Es difícil elegir"

En esta conversación también queda una reflexión de Neymar para vislumbrar su futuro. Cuando Jaime Llorente le está comentando los miedos de volver o no volver a trabajar más para un actor, el brasileño le confiesa que "es muy difícil elegir". "Hay momentos en mi carrera que he sufrido mucho. Pero me hizo crecer como persona y mejorar en mucha cosas", comentaba el delantero del PSG.

"Tengo 27 años y hay cosas en las que tengo que mejorar. Pero he aprendido mucho con los errores, ¿sabes?", continuaba un Neymar con la mirada perdida. "Hay muchas veces que perdemos, pero también ganamos mucho. En la vida tienes que elegir si no, nunca serás feliz", zanjaba el brasileño dejando en el aire qué decisiones le han hecho perder.

[Más información: El PSG paraliza la renovación de Neymar por volver a lesionarse]