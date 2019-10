José Guirao, sobre el Clásico: "Siempre es mejor prevenir que curar"

El ministro en funciones de Cultura y Deportes, José Guirao, ha sostenido este sábado sobre el cambio al 18 de diciembre del partido Barcelona-Real Madrid, que debía disputarse hoy y que fue aplazado por la situación generada en Cataluña tras la sentencia del 'procés', que "siempre es mejor prevenir que curar".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería al ser interpelado sobre la respuesta a este cambio de fecha por parte de los CDR, apuntando que es "mejor no entrar en ese tipo de provocaciones". "Lo cierto es que la fecha prevista no era la mejor, todo el mundo estaba de acuerdo. Me parece muy bien lo que se ha hecho de mover la fecha", ha dicho.

En este sentido, ha destacado que "por parte de los clubes, y por parte del Ministerio del Interior, estos partidos que siempre son de alto riesgo, se vio que la fecha prevista no era conveniente". "Siempre es mejor prevenir que curar y de mutuo acuerdo, la Federación con los clubes han fijado otra fecha", ha insistido.

Real Madrid - Barça del último Clásico EFE

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó fijar para el miércoles 18 de diciembre la disputa del partido, tras el análisis de las propuestas de ambos clubes, a los que había invitado a ponerse de acuerdo en una fecha.

