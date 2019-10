En noviembre, el Madrid no sale: cinco partidos para hacer del Santiago Bernabéu un fortín

La llegada del mes de noviembre suele significar la entrada prácticamente en el invierno, las pocas horas de sol, 'Halloween', la campaña de Navidad... Pero esta temporada para el Real Madrid va a significar su particular vuelta a casa. El cambio de fecha de El Clásico ha provocado que los madridistas se encuentren los tres próximos encuentros en el Santiago Bernabéu y acumulará hasta cinco de los próximos seis.

Esta primera racha en Concha Espina le enfrentará a Leganés, Betis y Galatasaray. Tres encuentros, a priori, ante rivales de menor entidad que esperan servir para una comunión definitiva con la grada. Después del próximo parón de selecciones también acumulará dos partidos seguidos para cerrar el mes donde el equipo espera doctorarse: ante la Real Sociedad y el PSG.

Un fortín por el momento

James Rodríguez se quita la camiseta tras marcar al Granada REUTERS

El tropiezo en agosto frente al Valladolid y ante el Brujas este mismo mes han sido cuestión de mala suerte. Ante los de Pucela, los blancos fueron superiores y solo un alocado final impidió dejar los tres puntos en casa. Mientras que frente a los belgas, dos errores puntuales y afortunados para el cuadro flamenco marcaron un partido que el Madrid pudo llevarse a pesar de la desventaja de dos goles en el marcador.

Pero en el Santiago Bernabéu se vio sobre todo a un Madrid muy contundente, como el encuentro ante el Levante y ante el Granada. Ya son 12 los goles que lleva en cinco partidos, un promedio de más de dos por encuentro. Un dato muy a tener en cuenta para los rivales que quieren sacar algo positivo de Chamartín ya que tienen que marcar más de dos goles para, al menos, llevarse un empate.

Mejorar la temporada pasada

La imagen con la que terminó la temporada el Real Madrid dejó una brecha importante en la afición. El estadio presentaba una imagen desangelada debido a los resultados y a que el equipo no se jugaba nada. Por eso se ha hecho tan primordial convertir el Santiago Bernabéu en un fortín durante toda la campaña. No solo por pelear por todos los títulos hasta el final, si no por hacer una comunión especial con el madridismo.

Los jugadores se lamentan en el Real Madrid - Ajax de Champions Reuters

En el balance de la temporada pasada, los blancos dejaron de ganar en casa un tercio de los encuentros. Fueron ocho derrotas, tres de ellas bastante dolorosas. El 0-3 de la fase de grupos de Champions League frente al CSKA, el 0-3 frente al Barça en Copa del Rey, aunque el equipo no lo mereció, y, sobre todo, el 1-4 que significó la eliminación de la máxima competición europea frente al Ajax.

Si bien es cierto que todos los que han visitado hasta ahora el Santiago Bernabéu han sido equipos que no tienen como objetivo pelear contra los blancos, el equipo de Zidane necesita de esa unión con la grada para no bajar los brazos en ningún momento del año. Si la frase de Juanito de '90 minuti en el Bernabéu son molto longos' se hizo tan famosa es por esa comunión.

Y sumando victorias jornada tras jornada, eliminatoria tras eliminatoria, es como se engancha al madridismo. La plantilla se ha fijado el objetivo de hacer ese cinco de cinco y despejar del todo las dudas que pudieran existir sobre Zidane y sobre el equipo. La batalla pasa el próximo miércoles por recibir al Leganés.

