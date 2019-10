Mijatovic: "El Madrid no convence como para pensar que este año va a ganar muchos títulos"

El Real Madrid no está pasando por su mejor momento. A pesar de estar posicionado segundo en Liga y Champions League, no termina de convencer. El conjunto blanco no vence son solvencia y garantías por lo que deberá revertir la situación cuanto antes. Pedja Mijatovic ha analizado la situación del club merengue en un acto celebrado en Madrid.

El exjugador ha asegurado que "hasta ahora el Madrid no convence como para pensar que este año va a ganar muchos títulos". "Estamos en el mes de octubre y queda mucho, pero hasta este momento el Madrid es un equipo que tiene que mejorar muchísimo. El Madrid no está jugando como le gustaría jugar", manifestó.

Además, habló sobre el debate de la portería y la salida de Keylor Navas: "La portería del Madrid está bien cubierta. Keylor ya no está y hay que apoyar entre todos a Courtois. El Madrid es muy grande y hay que dejarle que se adapte. El otro día estuvo muy bien. Hay que dejarle que se adapte al Madrid".

Joan Sastre roba el balón a Vinicius REUTERS

Sobre los jóvenes futbolistas del Real Madrid, Vinicius y Rodrygo, afirmó verles "muy bien" porque tienen "mucho talento". "No puedes fichar todos los jóvenes talentos que existen en el mundo porque te juntarías con 80. Tú cuando fichas un joven talento tienes que ver las necesidades que tiene el equipo. Son gente con talento y hay que darles tiempo", agregó.

