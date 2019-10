El Clásico se jugará el 18-D: LaLiga recurre la decisión de Competición sin medidas cautelares

LaLiga ha anunciado este jueves que recurrirá la decisión del Comité de Competición de fijar El Clásico el próximo 18 de diciembre. El organismo explica en un comunicado que no la comparte e insiste en que los clubes no son los que deben establecer la fecha. Apunta de nuevo al 4 de diciembre como fecha ideal para que se celebrara el partido ("la primera fecha material en la que ambos contendientes pueden disputar el partido aplazado"), pero no solicitará medidas cautelares.

Comunicado de LaLiga

La competición ha querido aclarar desde el principio que no tomará medidas cautelares y recurrirá la decisión ante el Consejo Superior de Deportes. "La Liga ha tomado la decisión de recurrirla ante los tribunales ordinarios y el CSD, sin solicitud de medidas cautelares, como consecuencia de posponer en el tiempo, aún más, la fecha segura de la celebración de este partido emblema de LaLiga [...]", ha explicado el comunicado.

Además, una de las razones de la alegación es que la competición fue la primera en intentar cambiar la fecha del partido, lo que les otorga la potestad para decidir el día que se celebrará el choque: "LaLiga, y no otra institución, inició los trámites para evitar que el 26 de octubre se jugase el partido denominado “El Clásico”, en Barcelona, dado el conocimiento por nuestro departamento de seguridad de que el partido iba a ser objeto de atención por diversos grupos no pacífico", reporta el informe.

En segundo lugar reclama que no existe ninguna norma que otorgue el poder suficiente a "los clubes para que, mediante acuerdo, tengan la potestad para fijar la nueva fecha de ése. Por ello, el poder sigue residiendo en la competición y no en los equipos que la forman.

Además, como tercera razón, este acuerdo "es inviable porque no se puede privar a LaLiga de una facultad tan importante para la comercialización de los derechos audiovisuales como es la fijación de la fecha de los partidos de las competiciones que comercializa y organiza".

Además, supone una infracción del Convenio de Coordinación recientemente firmado entre LaLiga y la RFEF, ya que no estamos ante una modificación de fechas por motivos disciplinarios

