Kroos: "Ganamos y perdemos todos juntos, jugadores y entrenador"

El Real Madrid se ha colocado segundo de su grupo en la Champions League después de ganar al Galatasaray en Estambul. El partido contra el conjunto turco, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, se presentaba como una final para los blancos y, gracias al gol de Toni Kroos, se superó.

El centrocampista habló en zona mixta el día que cumplía cien encuentros en la máxima competición continental: "Cien partidos es bueno. He hecho buenas cosas, pero al final solo es un número que no me ha ayudado ni me va a ayudar. Empezamos mal la temporada, antes de la última jornada éramos líderes... En la Champions empezamos irregular, pero esta victoria es muy importante para estar en los octavos".

El futbolista ha querido destacar que en este barco van todos juntos, a una: "Al final es una victoria importante para el equipo y para Zidane. Ganamos todos juntos. Ganamos y perdemos todos, jugadores y entrenador. Pero al final no jugamos solo para una persona -Zidane-, sino con él, somos un equipo".

Toni Kroos y Marcelo, en un partido del Real Madrid EFE

El alemán también hizo autocrítica ante los medios de comunicación: "Sabemos que tenemos que mejorar. Para mí desde el sábado hasta hoy ya hemos mejorado. Si hacemos dos goles más en la segunda parte, todo hubiera ido mejor. Al final todo no está tan mal como pensáis".

Mercado de fichajes

Toni Kroos dejó claro que él no tiene ni voz ni voto a la hora de la confección de la plantilla, pero que se encuentra en un estado de forma óptimo después de las dificultades del curso pasado: "Yo no soy el que elige, solo puedo hablar de mi persona. Estoy físicamente muy bien. Las cosas me están saliendo bien de momento. El último año fue un poco peor. Yo me siento muy bien y quiero seguir así".