El Real Madrid da un respiro a Zidane con una trabajada victoria ante el Galatasaray en Champions

El Real Madrid fue muy superior al Galatasaray y dio la talla en Estambul. Courtois vivió su mejor noche en el club blanco con dos paradas claves en los primeros instantes del encuentro. Además, Rodrygo demostró que está para el primer equipo y Hazard y Benzema confirmaron que pueden formar una gran sociedad. [Narración y estadísticas: Galatasaray 0-1 Real Madrid]

El triunfo por la mínima, gracias a un gol de Kroos, es un balón de oxígeno para Zidane. El técnico francés salva así la primera final en la Champions tras un decepcionante inicio en la máxima competición continental con una derrota ante el PSG y un empate en el Santiago Bernabéu contra el Brujas.

Este resultado y el calendario, con El Clásico aplazado, debe servir para que se vuelva a instaurar la calma en el Real Madrid después de la derrota inesperada en Mallorca. Zidane ya no peligra, pero contra el Leganés el próximo miércoles en La Liga se deberá confirmar las buenas sensaciones dejadas en el Ali Sami Yen.

Rodrygo fue la gran apuesta de Zidane para jugarse la vida en Estambul. El brasileño fue el acompañante elegido por el entrenador para acompañar en el ataque a Benzema y Hazard. El comienzo madridista no fue malo, pero rápidamente el Galatasaray tendría una doble oportunidad de Andone que metió el susto en el cuerpo al conjunto blanco.

Dos grandes intervenciones de Courtois evitaron que los de Fatih Terim se pusieran por delante en el marcador. El portero primero sacó un latiagazo del exdeportivista y después un remate del delantero tras quedarse dormida toda la defensa en un saque de falta. Zidane respiró y el Real Madrid volvió a meterse en el encuentro.

Los blancos se quitaron los nervios y el miedo en el minuto 19. Tras un aviso previo de Rodrygo, Kroos consiguió inaugurar el marcador. El alemán puso fin a una gran jugada colectiva madridista que comenzó con un robo de balón de Hazard y con una posterior pared entre el belga y Benzema. La llegada de Kroos desde la segunda línea fue el broche perfecto y el 0-1.

El Real Madrid fue creciendo con el despliegue de Fede Valverde en el campo, la participación de Hazard y la voluntad de Rodrygo. Sin embargo, defensivamente siguió mostrando una debilidad inquietante. Belhanda tuvo el empate en un tiro que volvió a despejar un Courtois que realizó su mejor actuación desde que llegó a la capital de España procedente del Chelsea.

Los de Zidane continuaron mostrándose serios en el inicio de la segunda mitad. Terim, por su parte, metió a Feghouli en busca de agitar el avispero para ver si pescaba el empate. Benzema tuvo el segundo y la sentencia, pero Muslera respondió bien. El Real Madrid se encontró con espacios según el Galatasaray tomaba más riesgos y eso era aprovechado por un Hazard activo y desequilibrante.

Benzema y Hazard formaron una asociación perfecta para el Real Madrid. Cuando no la tenía uno, la tenía el otro. Y la más clara fue para el belga, pero mandó el balón al larguero cuando se encontraba sin oposición. Un regalo para un Galatasaray que entró, gracias a ello, con vida al tramo final del partido.

El Real Madrid acumuló una y otra ocasión, pero la puntilla no llegó. Cuando no fue Muslera, fue la puntería de los delanteros blancos. Por su parte, Courtois no sufrió y la defensa mejoró en una segunda mitad en la que el equipo de Zidane se puso el mono de trabajo.

Con estos tres puntos, y la victoria del PSG en casa del Brujas, el Real Madrid se sitúa segundo en el grupo. La situación ya no es tan tensa en la Champions League y los octavos de final se ven más cerca, aunque si algo debe demostrar el equipo blanco es que, además de dar el do de pecho bajo presión, tiene que evitar esos partidos 'tontos' en los que sale sin intensidad y que le acaban costando un disgusto.

Eso sí, el camino a seguir puede haberse iniciado en Estambul. Aunque también se tuvo esa sensación en el Sánchez Pizjuán y después volvió a naufragar en Mallorca.