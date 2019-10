El día que Modric supo que sería Balón de Oro: "Vi la llamada y no respondí"

Luka Modric se proclamó campeón del Balón de Oro en diciembre de 2018. Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann completaron el podio. Un momento inolvidable y sin duda de los más importantes de su carrera. El croata venía de conquistar la Champions League con el Real Madrid y de llegar a la final del Mundial de Rusia 2018 con la selección de su país, siendo el timón del equipo.

En una entrevista con France Football ha desvelado cómo se sintió cuando se enteró de la noticia, acompañado de su mujer: "Estaba en Londres con mi esposa, en aquel momento en la habitación del hotel. Vi la llamada y primero no respondí... y le dije a mi mujer 'El director de France Football me ha llamado, ¿qué hago?'".

En el momento en el que se dio cuenta de que su teléfono estaba sonando, no dio crédito y se puso tan inquieto que no se atrevía a contestar, así devolvió la llamada unos segundos después: "Cuando vi la llamada, estaba tan nervioso que no quería apresurarme, sino prepararme la respuesta que iba a dar. Luego volví a llamar y me dijeron que había ganado".

Luka Modric, Balón de Oro 2018 Reuters

Tras colgar, no creía que fuera verdad que hubiera ganador el premio. Un instante inolvidable en el que no fue capaz de contener las lágrimas: "No estaba al 100% seguro de lo que estaba sucediendo. Fue una sensación increíble y comencé a llorar. Un momento maravilloso que nunca olvidaré", añadió emocionado.

Por contraposición, este año Luka Modric ni si quiera está entre los 30 nominados al Balón de Oro. Una mala campaña del Real Madrid ha penalizado a todos los jugadores. Los únicos incluidos en la lista son Karim Benzema y Eden Hazard -que la pasada campaña militó en el Chelsea.

