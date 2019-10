Courtois sale reforzado de Estambul: "Este es el portero que soy, nunca dudo de mi mismo"

Thibaut Courtois vuelve a sonreír. El portero belga se ha mostrado muy satisfecho con su actuación ante el Galatasaray en Estambul donde, con sus paradas, ha contribuido a la victoria del Real Madrid. El guardameta destacó que este es el portero que es ya que nunca duda de sí mismo y sabe en qué equipo están.

"Solo me gusta las criticas constructivas, las de mis compañeros y mi entrenador. Sigo entrenando duro para dar este nivel. Si estos partidos no te motivas con este ambientazo, no lo vas a tener en otro partido...", reconoció ante los micrófonos después del partido.

Además, ha aclarado que esta es la intensidad que tienen que poner en cada partido, pero que "hay que seguir trabajando" porque "nos complicamos, tuvimos muchos tiros y no hemos podido meter el segundo gol". Sentenció con el mensaje de que no se puede relajar, "tenemos que mejorar".

Zinedine Zidane da órdenes a los jugadores del Real Madrid REUTERS

"Creo que hoy era un partido importante, teníamos que ganar sí o sí para dar oxigeno y seguir en la Champions un estadio con mucho ambiente. Estuvimos despiertos desde el principio a pesar de las dos ocasiones de gol. Nos faltó rematar el partido", manifestó.

Sobre el aplazamiento de El Clásico debido las protestas celebradas en Cataluña, se mostró en contra de esta decisión: "A mi siempre me gusta jugar esos partidos. Yo lo hubiera jugado. Todos los jugadores quieren jugar un Clásico y yo le jugaría mañana".



