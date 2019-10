Sergio Ramos: "Creo que Zidane se merece más respeto tras lo que ha hecho por el Real Madrid"

Ser o no ser, es es la cuestión. El Real Madrid se juega prácticamente la temporada este martes 22 de octubre y eso que hace dos meses que dio comienzo la 2019/2020. Después de caer en París ante el PSG y empatar contra el Brujas en el Santiago Bernabéu, los de Zidane no pueden permitirse un nuevo tropiezo que ponga en peligro su presencia en los octavos de la Champions League.

Sobre la situación del equipo blanco y las voces de alarma que se han encendido ha hablado Sergio Ramos en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Galatasaray en Estambul. El capitán del Real Madrid ha dado la cara ante los medios de comunicación junto a Zinedine Zidane.

Sergio Ramos: "Zidane se merece más respeto después de lo que ha hecho por el Madrid"

Solo vale ganar

"La verdad es que lo único que tiene en mente el Real Madrid es ganar. Es la palabra que mejor define a nuestro club. Después de todo queremos reivindicarnos. Vuelve la Champions y después del último resultado en Champions hay que ganar sí o sí".

Todos con Zidane

"Creo que todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Zidane. Pase lo que pase, la imagen que tiene que dar el equipo es de estar siempre unido y siempre con el entrenador. Nos hubiera gustado que los resultados fuesen mejores. Pero el Madrid siempre vuelve. Los resultados van a ser los que pongan todo en su sitio".

Conclusiones

"Al final es complicado sacar una conclusión cuando los resultados no son buenos. Tenemos que ser realistas y hacer cosas para cambiar, es en lo que ha incidido Zizou, sobre todo en los primeros minutos de los partidos. Podíamos haber hecho mucho más y estamos en una dinámica de trabajo para no desperdiciar ni un solo minuto desde que pita el árbitro. En el fútbol vives del gol y creo que últimamente no hemos estado muy acertados".

Rumores sobre Mourinho

"Nosotros tener que estar en lo nuestro. No podemos manejar ni mucho menos manipular la opinión de la gente. Yo creo que Zizou sabe lo que es este club y está curado de espanto. Creo que debemos, en general, vivir un poco al margen del halago y de la crítica. Un día ganas, otro pierdes y no puedes quedarte anclado en ninguna opinión. Al final tenemos que jugar al fútbol e intentar ganar, es con lo que al final te sientes realizado".

Sergio Ramos en rueda de prensa Reuters

¿Prescindir de Zidane?

"El equipo solo piensa en ganar al Galatasaray. Sí que es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos y para otros. Nosotros estamos muy tranquilos. El equipo está en esa dinámica de trabajo. En el fútbol te pueden salir mal o bien las cosas. Los comentarios hay que dejarlos al margen para que no haya malentendidos dentro del equipo".

Turquía y Falcao

"Primero, gracias al recibimiento que nos ha hecho Turquía. Siempre en Estambul ha habido un gran ambiente, aunque sea en contra. A Falcao le conocemos, para mí es un gran '9', un auténtico killer y una amenaza para el equipo rival".

Intensidad desde el principio

"Cada uno es libre de opinar lo que quiera en cada momento. Pero, al final, cuando uno lo vive desde dentro es diferente. Imagino que a vosotros, los periodistas, os pase lo mismo con las informaciones. En los primeros minutos nos ha costado entrar en los partidos y trabajaremos en ello para que no se nos vayan en estos minutos puntos importantes".

Defensa a Zidane

"La ironía cada uno la coge de la forma que quiere. La varita de medir es diferente para algunos entrenadores o jugadores. Todos dependemos de los resultados. Pero si hablamos todos los días de un cambio de entrenador es incómodo. Es incómodo para nosotros, para el club y también para Zizou. Para vosotros entiendo que sea noticia y bueno, pero para nosotros no. Nosotros pensamos en ganar, no pensamos en si Zizou va a seguir o no. Eso ya se verá, para hablar sobre ello habrá tiempo, aunque ojalá no lo hagamos. Después de lo que ha hecho Zidane por el Real Madrid creo que se merece un respeto y que cada vez que empatemos no se hable de si se queda o no".

Experiencia en la Champions

"Depende por donde lo mires. Siempre reivindicarte para la afición gusta. La Champions es una grandísima competición, tenemos experiencia y queremos ganar los tres puntos para buscar la tranquilidad y asumir el siguiente partido en nuestra casa y con nuestra afición de otra manera".

