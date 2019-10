El Real Madrid necesita al mejor Hazard: el momento para dar un paso adelante en Europa

El Real Madrid está atravesando uno de los momentos deportivos más complicados de los últimos años. Este martes, los blancos se juegan su futuro en Europa sumidos en un mar de dudas. Un proyecto millonario en juego en octubre. Y es que los de Zidane necesitan ganar ante el Galatasaray para continuar su carrera de fondo por clasificarse a octavos de final en Champions. Una derrota desataría una tempestad en Concha Espina.

El equipo ha viajado este lunes a Estambul con la premisa de que el partido ante los turcos es una final anticipada en octubre. El punto cosechado en las dos primeras jornadas europeas, con una derrota en el Parque de los Príncipes (PSG, 3-0) y un empate en el Santiago Bernabéu (Brujas, 2-2), deja al equipo con la imperiosa necesidad de agarrar y no soltar los tres puntos en Turquía.

Zidane sabe de la importancia del partido, y aunque Hazard se cayera de la convocatoria ante el Mallorca por decisión técnica (fue padre por cuarta vez), el belga estará en el Türk Telekom Arena. Lo hará como titular, como uno de los grandes referentes del Real Madrid para el partido. Y con la obligación de ejercer su liderazgo sobre el terreno de juego.

Los blancos necesitan la mejor versión del ex del Chelsea. Es ahora o nunca. La Champions no concede segundas oportunidades y el Real Madrid ya ha jugado demasiado a la ruleta rusa esta temporada. El equipo no puede mostrarse dubitativo y debe pelear con uñas y dientes por regresar de Turquía con cuatro puntos en su casillero; más aún cuando el PSG juega en Bélgica contra el rival de menor entidad del grupo.

Hazard tiene que dar un paso al frente y demostrar porqué hicieron un desembolso millonario en Concha Espina, de nada más y nada menos que 100 millones de euros, para hacerse con sus servicios. El desequilibrio que demostró en la Premier League, erigiéndose como el mejor jugador del campeonato, debe emerger con la elástica madridista.

El jugador se encuentra en un momento dulce, quizás el mejor desde que aterrizó en el Real Madrid. Ha superado con éxito su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo sufrida en agosto, ha debutado y ha marcado su primer gol de blanco. Eso desde el 14 de septiembre. Un rendimiento que va al alza y que puede tener una prueba de fuego en Estambul.

En el Santiago Bernabéu, contra el Granada, anotó su primer gol de blanco. En casa y antes su público. Ahora le toca actuar fuera de casa y desplegar toda su calidad desde la banda izquierda. El belga se muestra con confianza y llega descansado del fin de semana tras el parón de selecciones. Una ventana FIFA en la que además brilló con su selección con actuaciones de renombre.

Zidane y el club tienen mucha confianza depositada en su figura. Todos esperan que el jugador termine brillando como hizo en Inglaterra, aunque el proceso de adaptación sea complicado. De hecho, el técnico francés ya aseguró que el vivió un inicio de etapa parecido al de Hazard.