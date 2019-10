Zidane: "Todos deben demostrar que tienen el nivel para el Real Madrid"

El Real Madrid de Zinedine Zidane perdió por primera vez tras un parón de selecciones. Fue el Mallorca el que acabó con este registro que acumulaba el técnico francés durante sus dos etapa en el banquillo del conjunto blanco.

Lago Junior batió a Courtois en la primera mitad y este gol sirvió a los bermellones para sumar los tres puntos. El entrenador merengue ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Zidane, tras la derrota en Mallorca: "Es complicado ganar cuando haces poco"

Faltó de todo

"Sobre todo nuestro inicio de partido, ha sido malo. Es complicado ganar cuando haces tan poco. Nos ha faltado un poco de todo".

Cuesta el inicio

"No me gusta la palabra preocupado porque tenemos que sacar esto adelante. Nos cuesta entrar en el juego. Nos cuesta, nos cuesta. Y hoy se ha notado. Además contra un equipo que lo sabía, que estaba en su casa y que no se merece su posición en la tabla. Hemos dominado un poco, pero sin crear ocasiones de gol y así es imposible".

Alineación

"No creo que sea un problema de jugadores, cada uno tiene que jugar bien cuando le toca. Cada uno puede opinar en la alineación, pero es la decisión que tomé. Hay que analizarlo, pero no en caliente. Yo no estoy contento con lo que ha pasado".

Pide continuidad

"El problema es que cada tres días tenemos que mostrar que somos buenos y esa es nuestra dificultado. No lo hacemos y tenemos que demostrar continuidad. Algo hicimos bien también. No te voy a decir que estoy preocupado, porque no me gusta esa palabra, pero tenemos que tener más continuidad, meter más vida en nuestro juego".

Lesionados

"No son excusas. Son jugadores que no están, que están lesionados. Tenemos otros futbolistas que son muy buenos y tienen la oportunidad de demostrar que tienen el nivel para estar aquí. Hoy nos ha costado. Lo de los lesionados... no podemos cambiar nada".

