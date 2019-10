"Benzema lleva diez años en el Real Madrid y sigue callando la boca a la gente"

Karim Benzema llegó al Real Madrid en el verano de 2009 como pieza fundamental del segundo proyecto de Florentino Pérez en el club blanco. El delantero es ya uno de los máximos goleadores en la historia del conjunto merengue y pese a que hace ya varios años que no juega en la selección de Francia, son muchos los compatriotas que se rinden a él cada vez que tienen oportunidad.

Uno de los últimos que ha hablado sobre el '9' blanco es Jeremy Menez. El actual futbolista del París F.C. conoce bien a Karim de la etapa que compartieron ambos en las categorías inferiores del combinado nacional francés. En declaraciones para Foot Mercato, Menez ha asegurado que Benzema continúa "callando la boca a la gente".

Karim Benzema celebra su gol ante el Celta REUTERS

"Solo puedes admirar su carrera. Pocos jugadores han pasado diez años en el Real Madrid. A pesar de todo lo que se ha dicho, él todavía está allí, trabajando duro y callando la boca a la gente", ha afirmado Jeremy Menez en una entrevista para el medio de su país.

Un líder

Desde la salida de Cristiano Ronaldo del conjunto blanco en el verano de 2018, Karim Benzema se ha convertido en todo un líder para el Real Madrid. El delantero ha tomado las riendas en el ataque del equipo y ya la pasada temporada fue el máximo goleador del equipo, mismo camino que lleva en la presente campaña.

Sin embargo, eso no ha llevado consigo el premio de volver con Francia. Deschamps no le quiere en su equipo y así lo volvió a dejar claro recientemente: "Es una decisión deportiva, simplemente creo que su elección no sería buena para el equipo nacional. Considero las cosas en función de lo que creo que es mejor para la selección de Francia y lo que representa esta camiseta, eso es todo".

