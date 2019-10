Zidane explica su encuentro con Pogba en Dubai: "Es algo personal"

Zinedine Zidane no se olvida de Paul Pogba. El jugador es la debilidad del técnico francés y ha sido su objetivo durante todo este verano. El equipo en el que juega actualmente el delantero, el Manchester United, pedía una cantidad que el Real Madrid no podía asumir: 200 millones de euros. Los red devils no tenían ninguna intención de bajar la cifra.

Según los rotativos británicos, el jugador quería por todos los medios marcharse de Inglaterra y enfundarse la elástica blanca, pero no lograron llegar a un acuerdo económico. Según el diario The Sun, el jugador no quiere bajo ningún concepto quedarse en el United, de hecho, espera a que tanto el Real Madrid como la Juventus de Turín, otro de sus equipos favoritos, den un paso al frente por él en el mercado invernal.

Cuando parecía que las aguas se habían calmado, llega una conferencia sobre la Inteligencia Artificial en Dubai. Ambos acudieron al coloquio y las cámaras del Mirror Sport captaron el momento de su encuentro.

Zinedine Zidane y Paul Pogba en Dubai

Quita hierro al asunto

En la rueda de prensa previa al partido entre el Mallorca y el Real Madrid, Zidane ha sido preguntado por este encuentro, que se dio en la capital de los Emiratos Árabes: "El encuentro en Dubái con él fue casualidad. Hablamos porque nos conocemos, pero es algo personal no te voy a contar lo que hablamos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, si nos cruzamos hablamos", afirmó el entrenador.

El centrocampista comenzó su segunda etapa en el Manchester United en el 2016. En lo que va de temporada, ha disputado seis encuentros pero todavía no ha logrado ningún gol. El futbolista no quiere seguir formando parte de un equipo que no termina de cuajar. Los de Solskjær ocupan la 12º posición en la tabla de clasificación en la liga nacional inglesa.

