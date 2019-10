Zidane sobre la fecha de El Clásico: "No voy a decir el día que prefiero"

El Real Madrid viaja a las Islas Balares este sábado para medirse al Mallorca y busca regresar del parón de selecciones con buen sabor de boca. Todo ello con El Clásico en el aire. Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar el partido de este sábado y toda la actualidad del combinado merengue.

El peligro del Mallorca

"Al final yo creo que el partido importante es mañana sabemos lo que ha durante estas dos semanas, con muchas jugadores fuera. Nosotros nos vamos a preparar y lo preparamos estos días. A todos nos interesa hacer un buen partido. Nos enfrentamos a un equipo que no se merece tampoco su posición en la tabla. Hay que hacer un buen partido".

La fecha del Clásico

"A vosotros os interesa este tema. Nosotros vamos a hacer lo que nos digan. Si tenemos que jugar el 26 jugaremos el 26, lo importante es que estemos preparados. Tenemos que estar orgullosos de lo que hagamos. Es lógico que haya debate, pero mi posición como entrenador es que jugaremos cuando toque y estaremos preparados para sacar algo bonito".

Zidane: "Tengo mis preferencias para la fecha del Clásico pero no las voy a decir"

¿Cuándo prefiere que se juegue?

"Deportivamente tengo mi preferencia con respecto a la fecha pero no la voy a decir. Es algo interno. Nos adaptamos a la fecha. Lo demás es algo personal".

Ramos y los JJOO

"No he hablado con él de este tema. Lo que yo quiero es la sensación que él tenga, lo que él quiera. No es un tema mío, si él quiere jugar me parece bien. Es bonito que quiera ayudar a su país".

Fichar en enero

"Hasta final de enero todos los clubes pueden fichar. Ahora mismo solo pienso en mis jugadores y en el partido de mañana. Los fichajes de enero no es lo más importante. Está muy lejano".

La foto con Pogba

"El encuentro en Dubái con él fue casualidad. Hablamos porque nos conocemos, pero es algo personal no te voy a contar lo que hablamos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, si nos cruzamos hablamos".

El relevo de Casemiro

"Hay muchas opciones, cuando lleguemos a enero los clubes decidirán. Al final tenemos una plantilla, tenemos jugadores que no están en condiciones, pero sin problema mañana vamos a jugar con 11. Encontraremos una solución".

La situación en Barcelona

"Lo que pienso como entrenador del Madrid es que jugaremos cuando nos digan. No me gusta la violencia como a nadie le gusta. Hay imágenes que son difíciles de ver pero no voy a entrar en eso".

Luka Jovic

"No tengo temor a que se desanime. Él conoce la situación, es un jugador que acaba de llegar, está mucho mejor que el principio, poco a poco está entrando en la dinámica. Yo voy a contar con él aunque es verdad que no ha jugado mucho, es un jugador importante y forma parte de la plantilla".

¿Cómo ve a Kubo?

"Está jugando bien y me alegro mucho por él. Hay que respetar su decisión. Estoy muy contento con el trabajo con su equipo".

El momento de Valverde

"Es muy bueno, como todos. Son todos indiscutibles, tengo 25 jugadores tengo que elegir a 18 y luego a 11. Lo veo bien. Es joven, puede hacer 'box to box'. Es un jugador con personalidad. Quiere hacerlo siempre bien y se exige mucho a sí mismo".

El regreso de Brahim

"Puede ser su momento con estas bajas. Pero hay que tener paciencia y hay muchos jugadores. Yo voy a contar con todos y cada uno tiene y conoce su situación. Lo que tienen que hacer los jugadores es estar preparados. Sé que es difícil hablar de nombres en concreto".

Su conferencia en Dubai

"El ojo humano es lo más importante. Ver las cosas con tus propios ojos. Aunque haya grandes avances que nos van a ayudar, pero la percepción de tu ojo humano te dirá si un jugador está bien o no".

¿Cómo afecta el cambio de El Clásico?

"No va a cambiar mucho, ya mañana tenemos un partido muy importante. Y contra el Galatasaray todavía más importante. No sabemos que va a pasar no sabemos si vamos a jugar o no pero vamos a estar preparados para jugar los tres partidos"

