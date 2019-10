Toshack: "Bale no participa en el juego, es como si jugaras con 10"

Si por algo se ha caracterizado John Benjamin Toshack es por la sinceridad de sus declaraciones. El que fuera entrenador de la Real Sociedad y Real Madrid entre otros (donde destacan Murcia y Deportivo), ha hablado para la revista Líbero sobre su etapa en el club blanco, Anelka, Bale y el Santiago Bernabéu.

Toshack llegó al equipo madridista en 1989 y habló de un verano movido (1999), con un gran desembolso. En el mercado estival, se contrató a McManaman, Baljic y Geremi, entre otros. Lo que sorprendió al galés fue la cifra del traspaso por Anelka, que no tuvo nada que ver con lo pactado. "Yo recuerdo que Wenger era el entrenador del Arsenal y yo tuve una conversación con él porque Anelka se quería ir, pero pasó una cosa muy rara", declaró el extécnico.

"Cuando vi lo que pagó el Madrid por Anelka no era lo que yo tenía entendido. Me quedé… (cara de asombro). Lo que yo había pactado era bastante menos de esa cantidad. Hay algo que no… Pasaron cosas raras", terminó de afirmar en la curiosa anécdota Toshack.

Toshack. Foto. Twitter (@ellarguero)

"Bale no participa en el juego"

Volviendo a la actualidad, el galés quiso hablar sobre su compatriota, Gareth Bale, señalando que su importancia en el Madrid no es la suficiente, siendo la culpa de un jugador que parece resta más que suma en el campo.

"Lo primero es que tiene un talento fuera de lo normal. Debutó conmigo con 17 años. Algo le habremos visto. En cualquier selección el que debuta con 17 años es por algo. Era jugador del Southampton, lateral izquierdo y esa era una razón", comenzó explicando el por aquel entonces entrenador de la selección de Gales.

"Nos venía muy bien porque entraba como una bala. Además empezó con Ramsey a la vez. Yo me acuerdo de Bale haciendo faltas", afirma Toshack. "Bale no participa en el juego. Igual se acerca cinco minutos al juego, pero no participa. Y luego de repente hace una carrera y vuelve atrás. Es como si jugaras con 10. Es muy individualista”, sentencia el que fuera técnico del Real Madrid.

