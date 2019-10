LaLiga quiere vetar que El Clásico se dispute el 18-D porque hay Copa del Rey

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró, en una entrevista con EFE, que el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona que debía disputarse el 26 de octubre no podría jugarse el 18 de diciembre, puesto que hay jornada de Copa del Rey.

Las reglas de la nueva Copa del Rey son claras: En esa primera eliminatoria intervendrán 112 de loas 116 clubes participantes -todos excepto los cuatro que disputen el torneo de la Supercopa de España- por lo que el sorteo -sin criterios de proximidad- dará lugar a 56 partidos- Diez de esos partidos enfrentará a 10 clubes de Primera División con los 10 campeones de categoría principal; 27 los disputarán equipos de los 6 restantes de Primera y los 22 de Segunda con 22 clubes de Tercera; otro partido lo disputarán el equipo de Primera o Segunda que no hubiera obtenido rival anteriormente y uno de Segunda B, mientras que los otros 18 encuentros los jugarán los 36 equipos que queden de Segunda B entre si.

Aunque ni Madrid ni Barça deben jugar esta primera jornada copera, LaLiga asegura que disputar El Clásico en esa jornada es imposible. "Son estas cosas que se filtran, que se dicen que dice la Federación, yo no me creo que la Federación diga ninguna fecha, porque quien la tendrá que poner en la mesa será el Comité de Competición porque hay un procedimiento diferente. Ahora nosotros, la Liga, iniciamos un procedimiento de alteración del calendario", explicó Javier Tebas.

"En el caso de que no se cambien los partidos, habrá que poner una fecha y eso es otro procedimiento diferente. Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Yo creo que si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el Clásico, me parece que va a quedar super desierto. Ese día no puede ser, habrá que sentarse y establecer qué fecha. Espero que el comité decida que se pueda cambiar el orden", agregó Tebas.

Benzema junto a Piqué y Rakitic durante un Clásico EFE

"La sorpresa ha sido la postura del Real Madrid, no me la esperaba. La del Barcelona, sin haber recabado la opinión, la podía esperar o entender. Ahora veremos lo que decide el Comité de Competición. Creemos que es claro que el partido no se puede jugar el 26 de octubre en el Camp Nou y hay que buscar una solución que haga el menor daño posible a la competición y cambiar el partido al Santiago Bernabéu es la mejor opción", ha concluido Javier Tebas.

Pendientes del Comité

Esta tarde los tres miembros del Comité de Competición de la RFEF tomarán la decisión. Los encargados de votar se reparten en tres butacas: un representante de LaLiga (Pablo Mayor), otro de la RFEF (Carmen Pérez, jueza única y presidenta) y un agente de carácter independiente (Lucas Osorio). Cada uno de ellos tiene el 33% del poder para tomar decisiones.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el Camp Nou seguirá siendo el escenario en el que se disputará El Clásico del fútbol español. La fecha en la que se jugará el partido será justo después de que finalice la fase de grupos de la Champions League. Un emplazamiento cercano a la última jornada de Liga que se disputará en 2019 antes del parón navideño.

El cambio de fecha viene justificado por los problemas de seguridad que se están produciendo en Cataluña con motivo de las reivindicaciones a la sentencia emitida por el Tribunal Sobre en el juicio del 'procés'. Un proceso en el que se condenó a los líderes del reférendum independentista que se celebró en Cataluña el pasado 1 de octubre de 2017.

