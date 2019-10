El día en el que Clemente estuvo a punto de fichar por el Real Madrid

Javier Clemente es uno de los técnicos más relevantes de nuestro país, no solo por su trayectoria profesional, sino también por su arrolladora personalidad. El vasco ha concedido una entrevista al canal de Youtube, Ídolos, donde ha repasado su recorrido como técnico, que empezó en el año 1975 en el Arenas Club.

Una de las confesiones más llamativas de la charla, fue uno de los momentos que vivió durante el mandato de Ramón Mendoza, -ocupó la presidencia del Real Madrid entre los años 1985 y 1996- "Estuve a punto de entrenar al Real Madrid con Ramón Mendoza, pero estaba en el Athletic y no me podía ir. No me arrepiento, estaba en mi club y yo, con quien hablé, le dije de esperar a acabar mi contrato, no estar en Bilbao e iba encantado.

Quiso destacar la buena relación que mantenía con el mandatario madrileño: Yo era muy amigo de Ramón. Fíjate, estando en el Atlético de Madrid discutí con él, siendo su íntimo amigo, por defender a Jesús Gil. No discutí con él, yo defendí a Jesús Gil cuando tuvieron un enfrentamiento muy grande porque yo era su entrenador".

En los años 90, Clemente aconsejó al Barcelona para formar una nueva plantilla, lo que pronto se convirtió en el Dream Team: "Yo no diseñé el Dream Team. José Luis Núñez me preguntó mi opinión. No es lo mismo decir: "Javi ¿qué jugadores ficho para el año que viene?". No, me dijo: "¿Qué te parece si fichamos a fulano,…?", que eran los jugadores vascos. Yo le dije que era un acierto y que iba a conseguir hacer una gran plantilla. Los fichó y la hizo, pero al final el que fue al Barcelona fue Johan Cruyff".

Javier Clemente. EFE

Dirigió al Atlético de Madrid en la temporada 1989/1990 y ha defendido fervientemente a su exquipo y a su actual entrenador: "Le dan palos al Atlético de Madrid del Cholo porque le temen. Lo que quieren es intentar desvirtuarle, incomodarle. Incomoda que esté en esa posición. No hablan de ti cuando estás el último, pero cuando tú tienes cierto nivel de resultados y no comulgas con lo que ellos quieren, que es que no molestes al equipo del cual son ellos partidarios, pues te dan caña. Si el Atlético fuera sexto o séptimo, no molestaría a nadie" añadió contundente.

Recordó con cariño cuando entrenó a Samuel Eto'o destacando su especial personalidad y su profesionalidad. Con humor, comentó aquel cambio que ordenó con la selección camerunesa y que presuntamente enfadó al jugador: "Eso me cuentan y yo sinceramente no me enteré. A mí Samuel Eto’o no me para un cambio ni en broma. Sí creo que lo demoró. Me lo han dicho muchas veces y no sé qué contestar porque yo no me enteré", dijo divertido.

