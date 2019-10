Un rompecabezas para Zidane: las posibilidades tras las bajas de Kroos y Luka Modric

El 'virus FIFA' ha vuelto a dejar tocado al Real Madrid. Gareth Bale y Luka Modric acabaron tocados el partido que enfrentó a sus respectivos combinados nacionales. En la misma jugada, primero cayó 'El Expreso de Cardiff' y después el centrocampista balcánico. Un contratiempo para el conjunto blanco, quien ya tuvo que perder a su '10' en el anterior parón de selecciones, el del mes de septiembre.

Uno y otro ya se encuentran en la capital y han vuelto a los entrenamientos en Valdebebas este martes. Sin embargo, ninguno de ellos saltó al césped, sino que ambos se quedaron trabajando en el interior de las instalaciones junto a Lucas Vázquez. Modric ha pasado las pertinentes pruebas médicas para comprobar su estado físico y el Real Madrid emitió un comunicado oficial tras la sesión vespertina.

El croata sufre una contusión en el cuádriceps y es baja segura ante el Mallorca. Un encuentro que llega después del parón y en el que Zidane no quiere acabar con su racha, ya que no conoce la derrota después de los compromisos de las selecciones nacionales. Pero para este duelo en Son Moix, el técnico galo no puede contar ni con Luka ni tampoco con otra pieza muy importante como es Toni Kroos.

Luka Modric REUTERS

En lo que se refiere a Luka Modric, Zidane ha mantenido el guion planeado con el centrocampista para la 2019/2020: dosificación para que llegue al cien por cien al tramo final de la temporada. El problema con su actual baja para La Liga es que Kroos tampoco está disponible. A eso se suma la carga de minutos de Casemiro y que Fede Valverde no se reincorpora a los entrenamientos hasta el viernes, tan solo un día antes del partido contra el Mallorca.

Soluciones

Sin Modric y Kroos, un nuevo puzle se presenta ante Zinedine Zidane. Pese a las particulares situaciones de Casemiro y Valverde, ambos apuntan al once titular contra el conjunto bermellón. Para completar la medular, el entrenador francés cuenta con más de una opción en su libreta. Tanto en una como en otra, James Rodríguez e Isco Alarcón tienen buena dosis de protagonismo.

El cafetero y el malagueño se han ejercitado en la Ciudad Real Madrid a lo largo de todo el parón internacional y están listos, uno y otro, para jugar. Cualquiera podría entrar en el centro del campo acompañando al mediocentro brasileño y a Fede Valverde, con un tridente en la línea de ataque. Aunque no es descabellado pensar en que ambos puedan ser de la partida, formando así con un 4-4-2 y una dupla de atacantes arriba. Otra alternativa, más remota, es la de tirar de cantera.

