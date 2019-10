Hazard brilla en Europa y se prepara para liderar al Real Madrid en El Clásico

La mejor versión de Eden Hazard podría estar cada vez más cerca. El belga se encuentra concentrado con su selección y está dejando grandes actuaciones sobre el terreno de juego. Una clara muestra de que el delantero se encuentra cómodo y en buena forma. Algo clave para el Real Madrid, ya que Zidane necesita cuanto antes que ejerza su condición de ser el gran galáctico del proyecto.

A pesar de que sus primeros meses como madridista han sido complicados, con el periodo de adaptación pertinente y la lesión que retrasó su debut de blanco, Hazard ha avanzado terreno en las últimas semanas para conseguir brillar en Concha Espina con la elástica del Real Madrid.

El parón de selecciones ha llegado en un momento óptimo para él. El jugador se encuentra concentrado con Bélgica, donde se desenvuelve como pez en el agua arropado por el cariño de sus aficionados. Allí carece de presión y ejerce con decisión su estatus de máxima estrella del conjunto de Roberto Martínez. Algo que busca extrapolar al Real Madrid.

Brilla con Bélgica

Sus actuaciones con los diablos rojos han dejado destellos de que su mejor versión se acerca. Contra Kazajistán brilló y dejó una asistencia mágica para que Meunier anotara el 0-2 definitivo: conducción y pase en largo, escorado a la banda derecha, a la espalda de la defensa rival. Una jugada que recordó a sus mejores momentos en el Chelsea, donde se erigió como el mejor jugador de la Premier League.

Hazard con la selección belga. Instagram (@hazardeden_10)

Todo esto llega después de recuperarse físicamente, coger ritmo competitivo y marcar su primer gol con el Real Madrid ante el Granada. Y es que el debut del belga se retrasó a causa de una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo diagnosticada el pasado 16 de agosto.

Hazard se ha abstraído de todo lo externo para estar concentrado en alcanzar su mejor versión. Así lo dejó entrever el jugador en una entrevista para el periódico belga La Dernière Heure: "No he vivido semanas difíciles en Madrid. Sé que hablamos mucho del Real en todas partes, por eso estoy aquí, pero todavía no entiendo bien el español. No veo las críticas".

Líder ofensivo blanco

Ahora los blancos esperan tener al mejor Hazard para la cuesta de octubre que se avecina, sobre todo El Clásico. Los blancos jugarán tres partidos en apenas una semana, entre los que se encuentra el primer partido de la temporada contra el Barcelona de Ernesto Valverde. Será el próximo sábado 26 de octubre en el Camp Nou.

Eden Hazard celebra su gol al Granada REUTERS

Sin Bale, el belga es clave en materia goleadora y creativa para el Real Madrid. Benzema necesita a su lado al delantero para liderar el ataque del conjunto blanco ante los azulgranas. Su creatividad en la parcela ofensiva puede ser un auténtico ciclón para generar ocasiones; ya sea para finalizar él o sus compañeros.

Confianza para triunfar

El propio jugador se ha liberado de la presión y es consciente de que cuenta con la confianza de Zidane en el equipo. El técnico cree que se podrá ver su mejor versión con la elástica merengue, aunque ya pidió paciencia públicamente ante los medios de comunicación.

En manos de Hazard está seguir progresando y llenar el vació dejado por Cristiano Ronaldo en la banda izquierda en 2018. Condiciones le sobran para erigirse como la estrella principal del nuevo proyecto merengue.

[Más información: Zidane encuentra soluciones a la baja de Bale en el Real Madrid]