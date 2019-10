Ronaldo: "Probablemente Ayala ha sido el defensa que más me ha pegado"

En una entrevista para el diario italiano, Ronaldo ha contestado a la pregunta que hacía referencia a aquel jugador con el que más se ha confrontado. El brasileño sorprendía a todos con la respuesta: el que fuera central del Valencia, Roberto Ayala.

"Probablemente ha sido (Ayala) el jugador que más me ha pegado en mi carrera. Cada vez que me enfrentaba a él, me amenazaba y jugaba siempre al límite. Yo sólo intentaba defenderme", relató el exjugador del Real Madrid y Barcelona, entre otros, quien chocó con el defensa argentino en varias ocasiones.

Ambos jugadores se enfrentaron en numerosas ocasiones en La Liga debido a que el central argentino militaba en las filas del Valencia, mientras que el delantero brasileño era la referencia ofensiva del Madrid. Ello, unido a los choques entre las dos selecciones sudamericanas, hacen más de una decena de encuentros donde ambos jugadores han tenido que confrontarse.

A pesar de ello, su primer cruce fue en un derbi italiano, en el Inter de Milán (equipo donde estaba Ronaldo) y Milán. 'El Fenómeno' ha descrito así el defensa que más le ha costado sobrepasar, el que le ponía más trabas y no le dejaba llegar al área rival. Ayala fue una pesadilla para el que fuera Balón de Oro en dos ocasiones (1997 y 2002).

