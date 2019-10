Casemiro y su primera vez con Zidane: "Me dijo que cuando empezase a jugar, no iba a parar"

Casemiro ha pasado por los micrófonos del programa de Movistar, Universo Valdano, que se emitirá este próximo martes en Vamos. Si el otro día le veíamos hablando sobre su actitud en el campo, en este avance el brasileño ha desvelado cómo fueron los primeros momentos con Zidane como entrenador del primer equipo.

"Yo me acuerdo que cuando vino Zizou, los cinco primeros partidos no había jugado con él y me preguntaba: '¿Qué pasa con este?'", le confesaba Casemiro a Jorge Valdano. El centrocampista lo tuvo claro y fue directamente a tratar el problema con el míster. "Le dije: 'míster, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, quiero jugar'", develaba el mensaje que le transmitió el brasileño cuando no era indiscutible en el centro del campo del Real Madrid.

"Y yo me acuerdo muy bien de lo que me dijo: 'Case, tú tranquilo, que tú cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más'", comentaba un Casemiro que no puede evitar la sonrisa al recordar ese momento. Y la realidad es que desde esa conversación el mediocentro no ha dejado de ser trascendental para el entrenador francés.

La primera prueba de Casemiro

En el mismo avance el brasileño desvela cómo fue la primera prueba que hizo para entrar a un equipo de fútbol. "Llegué a Sao Paulo con 11 o 12 años y había 300 personas, era para hacer una selección y a lo mejor cogían a 50 jugadores. Yo jugaba de delantero, era '9', tenía un buen físico. Me acuerdo que el entrenador dijo 'Quién es portero' y levantaron la mano tres y dijo 'Quién es delantero' y vi que levantaban la mano 50. Y dije que no, que yo no era delantero, había mucha competencia", comentó.

La prueba siguió hasta que Casemiro encontró su posición ideal. "'Quién juega de 10' y otros 50. Y ya dijo 'A ver, quién es mediocentro defensivo' y levantaron ocho y dije 'yo, yo, soy medeiocentro defensivo'. Y cuando me llamaron me dijeron que yo no era mediocentro, que estaba ahí por ser delantero y yo decía que no, que era mediocentro defensivo. Y ahí empezó todo", aclaró el jugador del Real Madrid.

