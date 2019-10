Jesé Rodríguez: "Estoy ansioso por superar el nivel al que estuve en el Real Madrid"

La etapa de Jesé Rodríguez en el Real Madrid le permitió destacar y atraer todas las miradas. No obstante, una lesión le mantuvo alejado de los terrenos de juegos y no ha vuelto a ser el mismo. El canario fichó por el París Saint-Germain y tras un gran número de cesiones, ha aterrizado en el Sporting de Portugal.

El delantero aseguró que el equipo portugués es "un gran club de Europa" y que cuando llegó la posibilidad de jugar aquí se puso "muy feliz". "El deporte me da la oportunidad de estar contento y jugar al fútbol es lo que más me gusta. Vine con la intención de ganarme un puesto en los entrenamientos e intentar dar lo mejor de mí cuando juegue. La intención es y será ayudar al equipo a hacer las cosas bien", manifestó en una entrevista a O Jogo.

Jesé Rodríguez habló sobre su lesión en el Real Madrid y confesó que estaba a "muy buen nivel" cuando la sufrió. "Fue importante y me dejó mucho tiempo sin jugar, pero ya pasó. Lo importante es trabajar y estar preparado. Me veo bien, en forma y ansioso por estar a ese nivel o incluso mejor. Nunca he entrenado tanto", indicó.

Jesé con la camiseta del Sporting

También confesó que, sobre todo, Willy Carvalho le animó a fichar por el Sporting y que le habló muy bien del club. "Cristiano también, pero Willy ama de verdad al Sporting. Le trataron bien, es un jugador superior y una gran persona. Y Cristiano es el mejor del mundo", agregó.

Además, afirmó que el conjunto luso le trató "muy bien a mí y a mi familia". "El club confía mucho en mí y me lo han dicho muchas veces. Cuentan conmigo y estoy contento de que un equipo como el Sporting me brinde esta oportunidad de ser feliz jugando al fútbol. Voy a darlo todo por esta camiseta", explicó.

"Yo prefiero jugar con presión porque es mejor jugar donde puedes ganar grandes cosas, competir con buenos jugadores y lograr grandes cosas tanto en Europa como en la Liga", sostuvo.

Por último, habló sobre la posibilidad de quedarse en Portugal tras la cesión: "Este problema no es una prioridad ahora. Todavía estamos comenzando, falta gran parte de la temporada y al final veremos qué sucede. Haré lo que sea mejor para mí, para mi familia, para el Sporting y para mis amigos".

[Más información en: El descenso a los infiernos de Jesé: de soñar con el Balón de Oro al olvido tras una vida de excesos]