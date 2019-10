Eriksen, dispuesto a todo para jugar en el Real Madrid en enero o en julio

Christian Eriksen tiene muchas papeletas de ser el gran nombre del próximo mercado de invierno. Al centrocampista danés solo le restan poco más de siete meses de contrato con el Tottenham (que vence el 30 de junio de 2020) y a partir de enero será libre de negociar con cualquier equipo. No va a renovar por los Spurs y estos buscan desesperadamente vender a su jugador cuando abra la siguiente ventana de traspasos.

El Real Madrid está al tanto y dentro del club se cree que es necesario reforzar el centro del campo y Eriksen, por su parte, sueña con jugar de blanco. Tiene varios pretendientes más que irán a por él pensando en verano, pero sabe que la puerta del Madrid sigue abierta ahora y a final de temporada. Después de que Zidane desestimara su contratación el pasado verano, al danés se le presenta otra oportunidad por delante de acabar en el Santiago Bernabéu.

"El Madrid sería un paso adelante, pero se requiere que llamen al Tottenham y digan que me quieren. Y aún no lo han hecho, que yo sepa", decía a comienzos del pasado mes de junio. Su intención era abandonar Londres en verano y la opción del Madrid era la que más le atraía. En el club gustaba, pero Zidane se enrocó en Pogba y acabó rechazando tanto a Eriksen como a Van de Beek. La puerta se cerró para el '10' de Dinamarca, que acabó quedándose a las órdenes de Pochettino.

Eriksen, con el Tottenham EFE

El no fichaje de Pogba ha expuesto la falta de efectivos del Madrid en el centro del campo y ha provocado que en el club se planteen acudir al mercado de invierno para fichar. Eriksen tiene su futuro en su mano. En enero será libre de negociar con quien quiera y sabe que podrá sacar un contrato más lucrativo si ficha a coste cero por otro equipo a partir de julio. Además, siempre es más difícil adaptarse a una nueva aventura a mitad de temporada. Él prefiere cambiar de aires en verano, pero si el Madrid toca finalmente a su puerta en los próximos meses no podrá decir que no.

Los intentos en vano del Tottenham

El Tottenham lo ha intentado de todas las maneras. Le han presentado varias ofertas de renovación a su estrella, pero todas ha sido respondidas de la misma manera. La negativa de Eriksen a renovar era total y ni el rocoso Daniel Levy ni Pochettino ni el vestuario del equipo le han convencido. Su decisión es firme y los Spurs están contra las cuerdas. Por eso se están moviendo rápido para buscar una salida en enero por un precio que rondaría los 25 millones.

El Madrid tiene que vender

El Madrid no ha decidido todavía si lanzarse o no a por Eriksen en invierno. Se cree que puede ser necesario desde ya y es una oportunidad de mercado para cubrir una necesidad en el equipo. Zidane todavía no ha dicho nada, aunque ya se opuso en el pasado a otros fichajes a mitad de temporada como el de Kepa en 2018. En el club le quieren, pero son conscientes de que antes tienen que vender a alguno de sus jugadores. La salida de Mariano, Brahim o, incluso, Isco es imprescindible para hacerle hueco en una plantilla de 25 jugadores (26 contando a Rodrygo).

La otra opción es que el Madrid espere a verano. Si se lo pide, Eriksen estará dispuesto a no negociar con cualquier otro club desde enero para firmar a coste cero por el club blanco. La decisión en Chamartín sobre el sucesor de Modric se podría labrar en las próximas semanas. Es una oportunidad de oro por un jugador por el que hace dos veranos le pidieron una millonada y que ahora esta a tiro de ganga.