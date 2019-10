Courtois desmiente sus ataques de ansiedad: "No tengo esos problemas"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois desmintió este jueves, tras bel partido contra San Marino, que haya sufrido ataques de ansiedad y pidió que los medios de comunicación no publiquen esas "mentiras" porque hay "gente que sufre de verdad".

"Sé lo que supone ser jugador de élite. Estoy muy feliz y no tengo esos problemas", respondió a la prensa Courtois, preguntado si había sufrido problemas de ansiedad tras el partido de Champions League contra el Brujas con el Real Madrid, que se saldó con empate a dos.

Tras la victoria de los red devils por 9-0 contra San Marino, que dio a Bélgica la clasificación para la Eurocopa 2020, el portero recordó que el club blanco ya ha desmentido ese supuesto cuadro de ansiedad y pidió "responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad".

Courtois, durante un calentamiento del Real Madrid Reuters

El guardameta, que no tuvo que hacer una sola parada en el encuentro, pidió "responsabilidad y respeto" a los medios de comunicación antes de especular sobre posibles cuadros clínicos. "Creo que es una falta de respeto al jugador y a la gente que sufre eso de verdad", dijo el internacional belga del Real Madrid.

Courtois aseguró que se siente "contento y feliz, entrenando duro" y con ganas de dar alegrías al público del Santiago Bernabéu. "La gente del Bernabéu siempre es un público crítico, eso lo sabemos, y haremos todo con el equipo para que ellos también rompan a aplaudir", añadió Courtois.

Sobre los problemas físicos que le obligaron a ser sustituido en el descanso del partido contra el Brujas y le impidieron participar en el 4-2 contra el Granada, donde Alphonse Areola ocupó su lugar, dijo estar ya completamente recuperado.

Sólo un gol en la portería de Courtois

"Me siento bien ahora. Era una gripe muy fuerte y que no era agradable pero ahora ya estoy recuperado. Pude entrenar lunes y martes casi entero con el equipo y ayer hice todo. Me siento de nuevo con fuerzas, que había perdido bastantes kilos también. Ahora ya recuperado y bien", comentó.

Courtois sólo ha encajado un gol en la fase de clasificación para la Eurocopa, en un error frente a Rusia el pasado marzo, cuando intentó salir del área conduciendo el balón con el pie, perdió la pelota y Denis Cheryshev marcó a puerta vacía.

El portero del Real Madrid es un fijo en la selección belga que dirige Roberto Martínez, donde el guardameta suplente, Simon Mignolet, no ha jugado ningún partido como internacional desde octubre de 2015.

