Wenger compara a Hazard con Cristiano: "Será la estrella del Madrid, pero no marcará 50 goles"

Eden Hazard ha sido el primer fichaje galáctico del nuevo proyecto de Zidane en el Real Madrid. El jugador belga es uno de los mejores jugadores del mundo y Arsene Wenger le conoce bien de su larga trayectoria en la Premier League. El exentrenador del Arsenal ha concedido una entrevista a Beins Sports en la que ha desgranado las virtudes del belga, aunque también algunas carencias.

Wenger ha destacado que "Hazard será una estrella", aunque no cree que pueda "suplir el vacío dejado por Cristiano" cuando abandonó el Real Madrid en 2018 para enrolarse en las filas de la Juventus de Turín.

"Hazard será la solución, pero no va a marcar 50 goles al año. El Madrid necesita otro goleador porque Benzema tiene 32 años. Si el Madrid tuviera a un delantero más joven que jugara a su lado, tal vez así les iría muy bien", espetó el que fuera entrenador gunner.

Wenger se rinde a Hazard

El técnico conoce bien al futbolista de los derbis de Londres en los que Chelsea y Arsenal se medían cada temporada: "Es un jugador excepcional para crear oportunidades y para, a veces, finalizar cuando él lo tiene que hacer en los partidos importantes".

Hazard jugando un partido contra el Arsenal cuando estaba en el Chelsea. REUTERS

Bajo la opinión de Wenger, el Real Madrid todavía no ha visto la mejor versión del belga: "Hazard no le tiene miedo a nadie.Todavía al verdadero Hazard. No está todo lo físicamente bien que él puede estar. Por eso creo que al final se verá su verdadero nivel".

