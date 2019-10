La llamada de Cazorla a Iker Casillas para jugar en el Real Madrid

Santi Cazorla, actual jugador del Villarreal y quien estuvo presente en los momentos dorados del combinado español, vuelve a ser seleccionado para vestir la camiseta de España. El jugador, a sus 34 años, ha analizado el equipo, su vuelta al máximo nivel y ha aportado una curiosa anécdota sobre el Real Madrid y Casillas.

Sobre el exportero del conjunto blanco, Cazorla habló sobre su buena amistad y relación en la Selección, comentando la posibilidad de recalar en el equipo madridista hace unos años. "¿Si Iker me llamaba para ir al Madrid? Más que el a mi, estaba yo llamándole a él. He estado en contacto con él por sus problemas. Deseo que todo les vaya bien", comentaba el futbolista. "Es un gran amigo y me apoyó mucho aquí. Ojalá le vaya todo bien", terminaba de relatar el centrocampista del Villarreal.

El jugador pudo recalar en la entidad blanca hace unos años, algo que parece que no terminó de cuajar. El jugador, tras su paso por el Málaga, decidió marcharse a Londres, para jugar a las órdenes de Àrsene Wenger en el Arsenal.

Cazorla ante Islas Feroe Agencia EFE

Contento por la oportunidad

Tras la lesión que le dejó apartado meses de los terrenos de juego, Cazorla se siente feliz y agradecido por la oportunidad que le han brindado tanto Javi Calleja en el Villarreal como ahora Robert Moreno en la Selección. Es un premio para todos por dos años tan malos. Incluso gente que trabajó conmigo pero nunca me lo hicieron ver así. Hasta yo lo pensé pero con trabajo he podido volver. Tenía ganas de demostrarles que estaban equivocados", comentaba el futbolista.

Esta selección ya no es como la de la Euro 2008, algo que el jugador asturiano conoce y admira. "En la Euro 2008 éramos tres del Villarreal. Ahora, cuatro. Es algo bueno para el club y se están haciendo las cosas bien. Yo soy consciente de cual es mi rol pero no renuncio a nada. Valoro más otras cosas y todo lo que pueda aportar, bienvenido sea", analizaba para El Larguero.

