Kepa se confiesa: "No me vi en ningún momento con la camiseta del Madrid"

El vértigo que vivió Kepa Arrizabalaga en el mes de enero de 2018 terminó finalmente con las maletas en Londres. Pero la realidad es que esa negociación cuando iba a finalizar su contrato con el Athletic fue de las más largas de su vida. Los contactos con el Real Madrid fueron el viento que avivó un tornado de emociones cada día que pasaba.

Ahora que esa experiencia quedó atrás, Kepa ha vuelto a hablar de esos días en una entrevista en El Chiringuito de Jugones donde ha admitido que habló "con varios equipos, estaba en una situación en la que acababa contrato". "A partir de enero podía escuchar ofertas, nunca he negado que hablé con varios clubes", argumentaba el portero vasco.

Pero cuando se le pregunta directamente si habló con el Madrid, el guardameta ni confirma ni desmiente. "No me llegué a ver en ningún lado, lo que más me gustó fue lo que hice después que fue firmar con el Athletic aunque a los seis meses acabé en otro lado", confesó un Kepa muy disuasorio.

Su experiencia con Hazard

A Kepa también le han llegado las críticas del estado físico de Hazard. El meta vasco compartió vestuario con él y, para él, "siempre he visto parecido a Hazard". "Es un grandísimo jugador, nos dio muchísimo y estoy seguro de que va a triunfar en el Madrid", comentaba el portero internacional.

